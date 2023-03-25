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Каховскую ГЭС теперь обстреливают снайперы - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/ges-1860572565.html
Каховскую ГЭС теперь обстреливают снайперы
Каховскую ГЭС теперь обстреливают снайперы - РИА Новости, 25.03.2023
Каховскую ГЭС теперь обстреливают снайперы
Характер обстрелов Каховской ГЭС изменился за последнюю неделю, украинские боевики обстреливают станцию и подходы к ней из крупнокалиберной снайперской... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:13
2023-03-25T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
вооруженные силы рф
каховская гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 25 мар – РИА Новости. Характер обстрелов Каховской ГЭС изменился за последнюю неделю, украинские боевики обстреливают станцию и подходы к ней из крупнокалиберной снайперской винтовки, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ, охраняющего электростанцию, с позывным "Граф". "Появилось новое огневое средство – снайперская винтовка, скорее всего у них не одна точка, стреляют с разных точек, винтовка крупнокалиберная, серьезное оружие, которое, к сожалению последние дни тревожит нас. … Калибр 12,7 скорее всего это винтовки иностранного образца, так называемый 50-ый калибр натовский. Это дальнобойные винтовки, которые позволяют наносить поражение на расстоянии 2-3 километра. Проводим мероприятия по выявлению этих точек и будем принимать меры по уничтожению", - сказал военный. По его словам, за последние неделю ситуация вокруг станции изменилась. "Мы чувствуем по самим обстрелам, по снарядам, по прилетам, и их интенсивности, что какая-то ротация на том берегу произошла – или подтянули свежие силы или какие-то новые подразделения", - пояснил "Граф". Военный отметил, что противник ежедневно отправляет в район станции БПЛА, квадрокоптеры вместе со сбросами, взрывчатыми веществами или для ведения разведки. В то же время, по его словам, продолжаются минометные обстрелы, противник использует минометы различных калибров, реже использует для нанесения ударов по станции ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты). Вместе с тем, уже несколько недель украинские боевики не предпринимают попыток форсировать Днепр в районе ГЭС. "За последние несколько недель попыток форсировать Днепр не было. Никаких лодок. Только стрельба", - добавил военнослужащий.
https://ria.ru/20230312/aes-1857286803.html
https://ria.ru/20230220/ges-1853215683.html
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в мире, днепр (город), вооруженные силы рф, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Вооруженные силы РФ, Каховская ГЭС
Каховскую ГЭС теперь обстреливают снайперы

Украинские военные начали обстреливать Каховскую ГЭС из снайперской винтовки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС
Въезд на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости
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Въезд на Каховскую ГЭС. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 25 мар – РИА Новости. Характер обстрелов Каховской ГЭС изменился за последнюю неделю, украинские боевики обстреливают станцию и подходы к ней из крупнокалиберной снайперской винтовки, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ, охраняющего электростанцию, с позывным "Граф".
"Появилось новое огневое средство – снайперская винтовка, скорее всего у них не одна точка, стреляют с разных точек, винтовка крупнокалиберная, серьезное оружие, которое, к сожалению последние дни тревожит нас. … Калибр 12,7 скорее всего это винтовки иностранного образца, так называемый 50-ый калибр натовский. Это дальнобойные винтовки, которые позволяют наносить поражение на расстоянии 2-3 километра. Проводим мероприятия по выявлению этих точек и будем принимать меры по уничтожению", - сказал военный.
По его словам, за последние неделю ситуация вокруг станции изменилась.
"Мы чувствуем по самим обстрелам, по снарядам, по прилетам, и их интенсивности, что какая-то ротация на том берегу произошла – или подтянули свежие силы или какие-то новые подразделения", - пояснил "Граф".
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Военный отметил, что противник ежедневно отправляет в район станции БПЛА, квадрокоптеры вместе со сбросами, взрывчатыми веществами или для ведения разведки. В то же время, по его словам, продолжаются минометные обстрелы, противник использует минометы различных калибров, реже использует для нанесения ударов по станции ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты).
Вместе с тем, уже несколько недель украинские боевики не предпринимают попыток форсировать Днепр в районе ГЭС.
"За последние несколько недель попыток форсировать Днепр не было. Никаких лодок. Только стрельба", - добавил военнослужащий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Вооруженные силы РФКаховская ГЭС
 
 
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