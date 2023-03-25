https://ria.ru/20230325/ges-1860572565.html

Каховскую ГЭС теперь обстреливают снайперы

Каховскую ГЭС теперь обстреливают снайперы - РИА Новости, 25.03.2023

Каховскую ГЭС теперь обстреливают снайперы

Характер обстрелов Каховской ГЭС изменился за последнюю неделю, украинские боевики обстреливают станцию и подходы к ней из крупнокалиберной снайперской... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:13

2023-03-25T11:13

2023-03-25T11:13

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

вооруженные силы рф

каховская гэс

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 25 мар – РИА Новости. Характер обстрелов Каховской ГЭС изменился за последнюю неделю, украинские боевики обстреливают станцию и подходы к ней из крупнокалиберной снайперской винтовки, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ, охраняющего электростанцию, с позывным "Граф". "Появилось новое огневое средство – снайперская винтовка, скорее всего у них не одна точка, стреляют с разных точек, винтовка крупнокалиберная, серьезное оружие, которое, к сожалению последние дни тревожит нас. … Калибр 12,7 скорее всего это винтовки иностранного образца, так называемый 50-ый калибр натовский. Это дальнобойные винтовки, которые позволяют наносить поражение на расстоянии 2-3 километра. Проводим мероприятия по выявлению этих точек и будем принимать меры по уничтожению", - сказал военный. По его словам, за последние неделю ситуация вокруг станции изменилась. "Мы чувствуем по самим обстрелам, по снарядам, по прилетам, и их интенсивности, что какая-то ротация на том берегу произошла – или подтянули свежие силы или какие-то новые подразделения", - пояснил "Граф". Военный отметил, что противник ежедневно отправляет в район станции БПЛА, квадрокоптеры вместе со сбросами, взрывчатыми веществами или для ведения разведки. В то же время, по его словам, продолжаются минометные обстрелы, противник использует минометы различных калибров, реже использует для нанесения ударов по станции ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты). Вместе с тем, уже несколько недель украинские боевики не предпринимают попыток форсировать Днепр в районе ГЭС. "За последние несколько недель попыток форсировать Днепр не было. Никаких лодок. Только стрельба", - добавил военнослужащий.

https://ria.ru/20230312/aes-1857286803.html

https://ria.ru/20230220/ges-1853215683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), вооруженные силы рф, каховская гэс