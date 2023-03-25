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Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии - РИА Новости, 25.03.2023
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20:50 25.03.2023 (обновлено: 20:53 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/germaniya-1860646409.html
Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии
Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии - РИА Новости, 25.03.2023
Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии, рассказал РИА Новости источник в российском МИД. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:50
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в мире
германия
берлин (город)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии, рассказал РИА Новости источник в российском МИД. "У (министра иностранных дел Германии Анналены) Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится", - заявил собеседник агентства. Ранее немецкие СМИ сообщили, что МИД Германии планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов.По данным Focus, дипломатов подозревают в том, что они якобы используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для "планируемых диверсий или дезинформационных операций".
https://ria.ru/20230302/berbok-1855307230.html
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в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии

Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку российских дипломатов из Германии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии, рассказал РИА Новости источник в российском МИД.
"У (министра иностранных дел Германии Анналены) Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится", - заявил собеседник агентства.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что МИД Германии планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов.По данным Focus, дипломатов подозревают в том, что они якобы используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для "планируемых диверсий или дезинформационных операций".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
"Загнала себя в тупик". Требования Бербок к Лаврову возмутили немцев
2 марта, 11:27
 
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