https://ria.ru/20230325/germaniya-1860646409.html

Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии

Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии - РИА Новости, 25.03.2023

Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии, рассказал РИА Новости источник в российском МИД. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:50

2023-03-25T20:50

2023-03-25T20:53

в мире

германия

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548824_314:0:3210:1629_1920x0_80_0_0_86226b9ee36b873fd4f9db6051269164.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии, рассказал РИА Новости источник в российском МИД. "У (министра иностранных дел Германии Анналены) Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится", - заявил собеседник агентства. Ранее немецкие СМИ сообщили, что МИД Германии планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов.По данным Focus, дипломатов подозревают в том, что они якобы используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для "планируемых диверсий или дезинформационных операций".

https://ria.ru/20230302/berbok-1855307230.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, берлин (город)