https://ria.ru/20230325/germaniya-1860646409.html
Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии
Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии - РИА Новости, 25.03.2023
Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии, рассказал РИА Новости источник в российском МИД. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:50
2023-03-25T20:50
2023-03-25T20:53
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии, рассказал РИА Новости источник в российском МИД. "У (министра иностранных дел Германии Анналены) Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится", - заявил собеседник агентства. Ранее немецкие СМИ сообщили, что МИД Германии планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов.По данным Focus, дипломатов подозревают в том, что они якобы используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для "планируемых диверсий или дезинформационных операций".
https://ria.ru/20230302/berbok-1855307230.html
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в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку дипломатов из Германии
Источник в МИД сообщил о жестком ответе на высылку российских дипломатов из Германии
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии, рассказал РИА Новости источник в российском МИД.
"У (министра иностранных дел Германии Анналены) Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов - ей понравится", - заявил собеседник агентства.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что МИД Германии планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов.По данным Focus, дипломатов подозревают в том, что они якобы используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из сферы политики, бизнеса, науки и военной сферы для "планируемых диверсий или дезинформационных операций".
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