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Польша назначила виновного в проблемах Украины - РИА Новости, 25.03.2023
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12:17 25.03.2023 (обновлено: 15:12 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html
Польша назначила виновного в проблемах Украины
Польша назначила виновного в проблемах Украины - РИА Новости, 25.03.2023
Польша назначила виновного в проблемах Украины
Германия может и должна оказывать более активную поддержку киевскому режиму, заявил Politico в интервью премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:17
2023-03-25T15:12
в мире
польша
украина
германия
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Германия может и должна оказывать более активную поддержку киевскому режиму, заявил Politico в интервью премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.По его мнению, Берлин оказался не так щедр по отношению к Зеленскому, как пытается продемонстрировать.При этом он обвинил Германию, что из-за углубления ее отношений с Москвой усугубился энергетический кризис, поразивший страны Запада после отказа от российского топлива."Они несут ответственность за то, что происходит, за этот бардак на энергетическом рынке", — считает Моравецкий.Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольству страны пришлось опровергать его слова. Партия "Конфедерация", в свою очередь, потребовала отставки дипломата.
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
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в мире, польша, украина, германия, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Украина, Германия, Матеуш Моравецкий
Польша назначила виновного в проблемах Украины

Премьер Польши Моравецкий считает, что Германия должна отправлять Украине больше оружия

© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск (Бахмут)
Вид на город Артемовск (Бахмут) - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск (Бахмут). Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Германия может и должна оказывать более активную поддержку киевскому режиму, заявил Politico в интервью премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его мнению, Берлин оказался не так щедр по отношению к Зеленскому, как пытается продемонстрировать.
«
"Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное", — заявил премьер.
При этом он обвинил Германию, что из-за углубления ее отношений с Москвой усугубился энергетический кризис, поразивший страны Запада после отказа от российского топлива.
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"Они несут ответственность за то, что происходит, за этот бардак на энергетическом рынке", — считает Моравецкий.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольству страны пришлось опровергать его слова. Партия "Конфедерация", в свою очередь, потребовала отставки дипломата.
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