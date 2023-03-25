https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html

Польша назначила виновного в проблемах Украины

Польша назначила виновного в проблемах Украины - РИА Новости, 25.03.2023

Польша назначила виновного в проблемах Украины

Германия может и должна оказывать более активную поддержку киевскому режиму, заявил Politico в интервью премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:17

2023-03-25T12:17

2023-03-25T15:12

в мире

польша

украина

германия

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Германия может и должна оказывать более активную поддержку киевскому режиму, заявил Politico в интервью премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.По его мнению, Берлин оказался не так щедр по отношению к Зеленскому, как пытается продемонстрировать.При этом он обвинил Германию, что из-за углубления ее отношений с Москвой усугубился энергетический кризис, поразивший страны Запада после отказа от российского топлива."Они несут ответственность за то, что происходит, за этот бардак на энергетическом рынке", — считает Моравецкий.Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольству страны пришлось опровергать его слова. Партия "Конфедерация", в свою очередь, потребовала отставки дипломата.

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

https://ria.ru/20230324/fond-1860358557.html

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, польша, украина, германия, матеуш моравецкий