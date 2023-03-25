Польша назначила виновного в проблемах Украины
Премьер Польши Моравецкий считает, что Германия должна отправлять Украине больше оружия
© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск (Бахмут)
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск (Бахмут). Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Германия может и должна оказывать более активную поддержку киевскому режиму, заявил Politico в интервью премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его мнению, Берлин оказался не так щедр по отношению к Зеленскому, как пытается продемонстрировать.
«
"Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное", — заявил премьер.
При этом он обвинил Германию, что из-за углубления ее отношений с Москвой усугубился энергетический кризис, поразивший страны Запада после отказа от российского топлива.
"Они несут ответственность за то, что происходит, за этот бардак на энергетическом рынке", — считает Моравецкий.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольству страны пришлось опровергать его слова. Партия "Конфедерация", в свою очередь, потребовала отставки дипломата.