https://ria.ru/20230325/gazprom-1860571234.html

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 25.03.2023

"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 36,2 миллиона кубометров на 25... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:55

2023-03-25T10:55

2023-03-25T10:55

экономика

украина

газпром

луганская народная республика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 36,2 миллиона кубометров на 25 марта, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 36,2 миллиона кубометров на 25 марта. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам. С конца мая 2022 года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки. Однако с 4 января этого года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров. С 1 февраля он перешел к росту. Эксперты отмечали, что увеличение поставок российского газа связано со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день). Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.

https://ria.ru/20230323/germaniya-1859988634.html

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Влада Копылова

экономика, украина, газпром, луганская народная республика