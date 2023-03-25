https://ria.ru/20230325/gaubitsa-1860545844.html
Российские военные уничтожили в ДНР польскую САУ Krab
Российские военные уничтожили в ДНР польскую САУ Krab - РИА Новости, 25.03.2023
Российские военные уничтожили в ДНР польскую САУ Krab
Российские войска на Северском направлении уничтожили САУ Krab производства Польши вместе с расчетом, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T05:04
2023-03-25T05:04
2023-03-25T09:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
польша
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские войска на Северском направлении уничтожили САУ Krab производства Польши вместе с расчетом, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма."Огнем реактивной системы залпового огня "Град" вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчетом", — уточнил он.Кроме того, гаубичная батарея второго армейского корпуса ликвидировала наблюдательный пункт и огневую позицию противника в виде орудия и минометного расчета из состава 81-й бригады украинских войск.На Авдеевском направлении расчеты батареи гаубицы "Мста-Б" артиллерийской бригады Южного военного округа при поддержке штурмовых групп уничтожили взводно-опорный пункт с живой силой и огневыми средствами.На Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа в стрелковом бою уничтожили группу пехоты противника до восьми человек, а также сбили самодельный беспилотник."В ходе контрбатарейной борьбы в районе промзоны населенного пункта Георгиевка расчетами батареи САУ "Мста-С" артиллерийского подразделения соединения Южного военного округа уничтожено артиллерийское орудие ВСУ Д-20 вместе с расчетом", — добавил Бигма.В прошлом году Польша безвозмездно передала Украине 18 гаубиц Krab. Эта техника была поставлена из запасов Войска польского.Krab — это гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab — 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность — шесть выстрелов в минуту.
https://ria.ru/20230322/vks-1859774722.html
https://ria.ru/20230324/spetsoperatsiya-1860394655.html
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Минобороны РФ об уничтожении САУ Krab
Российские войска на северском направлении уничтожили САУ Krab производства Польши вместе с расчетом, в районе Георгиевки в ДНР - украинскую гаубицу Д-20, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
2023-03-25T05:04
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вооруженные силы украины, польша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Польша, Донецкая Народная Республика
Российские военные уничтожили в ДНР польскую САУ Krab
Офицер группировки "Юг" Бигма заявил об уничтожении польской САУ Krab в зоне СВО
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские войска на Северском направлении уничтожили САУ Krab производства Польши вместе с расчетом, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
"Огнем реактивной системы залпового огня "Град" вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчетом", — уточнил он.
Кроме того, гаубичная батарея второго армейского корпуса ликвидировала наблюдательный пункт и огневую позицию противника в виде орудия и минометного расчета из состава 81-й бригады украинских войск.
На Авдеевском направлении расчеты батареи гаубицы "Мста-Б" артиллерийской бригады Южного военного округа при поддержке штурмовых групп уничтожили взводно-опорный пункт с живой силой и огневыми средствами.
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На Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа в стрелковом бою уничтожили группу пехоты противника до восьми человек, а также сбили самодельный беспилотник.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе промзоны населенного пункта Георгиевка расчетами батареи САУ "Мста-С" артиллерийского подразделения соединения Южного военного округа уничтожено артиллерийское орудие ВСУ
Д-20 вместе с расчетом", — добавил Бигма.
В прошлом году Польша безвозмездно передала Украине 18 гаубиц Krab. Эта техника была поставлена из запасов Войска польского.
Krab — это гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab — 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность — шесть выстрелов в минуту.
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