https://ria.ru/20230325/gagin-1860534534.html

Советник Пушилина назвал мобилизацию на востоке Украины чудовищной

Советник Пушилина назвал мобилизацию на востоке Украины чудовищной - РИА Новости, 25.03.2023

Советник Пушилина назвал мобилизацию на востоке Украины чудовищной

Мобилизация на Украине касается преимущественно восточных областей страны и приобретает чудовищные формы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T00:10

2023-03-25T00:10

2023-03-25T08:54

в мире

украина

донецкая народная республика

европа

ян гагин

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860555925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6704137aba0bb42b6812cb29a0f8b853.jpg

ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мобилизация на Украине касается преимущественно восточных областей страны и приобретает чудовищные формы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.По его словам, из обсуждений украинских бойцов в соцсетях и показаний пленных можно сделать вывод, что сейчас мобилизация на Украине преимущественно касается восточных областей – "в виду того, что с западных областей те, кто захотел сами, добровольно, они уже давно оказались в нацбатах, либо мы уже повыбивали их"."Либо это население достаточно трусливое, которое тут же рвануло в Европу с начала боевых действий", - добавил Гагин.При этом советник врио главы ДНР отметил, что сама мобилизация в Украине "приобретает чудовищные формы". В качестве примера он привел ситуацию в Одессе, где, по его словам, сформировали целый изолятор временного содержания будущих военнослужащих, и всех мужчин, которых военкоматы с помощью спецслужб и полиции хватают прямо в городе, на улице, дома и где угодно, "аккумулируют" там в бесчеловечных, со слов их родственников, условиях.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Украинской полиции предоставлено право на задержание и принудительное доставление граждан призывного возраста в пункты, где им могут вручить повестку.

https://ria.ru/20230204/ukraina-1849708354.html

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856757594.html

украина

донецкая народная республика

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гагин: "Мобилизации на Украине идет преимущественно в восточных регионах" Мобилизация на Украине идет преимущественно в восточных регионах и приобретает чудовищные формы, заявил РИА Новости советник Пушилина. 2023-03-25T00:10 true PT1M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, европа, ян гагин, денис пушилин