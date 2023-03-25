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Советник Пушилина назвал мобилизацию на востоке Украины чудовищной - РИА Новости, 25.03.2023
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00:10 25.03.2023 (обновлено: 08:54 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/gagin-1860534534.html
Советник Пушилина назвал мобилизацию на востоке Украины чудовищной
Советник Пушилина назвал мобилизацию на востоке Украины чудовищной - РИА Новости, 25.03.2023
Советник Пушилина назвал мобилизацию на востоке Украины чудовищной
Мобилизация на Украине касается преимущественно восточных областей страны и приобретает чудовищные формы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T00:10
2023-03-25T08:54
в мире
украина
донецкая народная республика
европа
ян гагин
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мобилизация на Украине касается преимущественно восточных областей страны и приобретает чудовищные формы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.По его словам, из обсуждений украинских бойцов в соцсетях и показаний пленных можно сделать вывод, что сейчас мобилизация на Украине преимущественно касается восточных областей – "в виду того, что с западных областей те, кто захотел сами, добровольно, они уже давно оказались в нацбатах, либо мы уже повыбивали их"."Либо это население достаточно трусливое, которое тут же рвануло в Европу с начала боевых действий", - добавил Гагин.При этом советник врио главы ДНР отметил, что сама мобилизация в Украине "приобретает чудовищные формы". В качестве примера он привел ситуацию в Одессе, где, по его словам, сформировали целый изолятор временного содержания будущих военнослужащих, и всех мужчин, которых военкоматы с помощью спецслужб и полиции хватают прямо в городе, на улице, дома и где угодно, "аккумулируют" там в бесчеловечных, со слов их родственников, условиях.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Украинской полиции предоставлено право на задержание и принудительное доставление граждан призывного возраста в пункты, где им могут вручить повестку.
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849708354.html
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украина
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Гагин: "Мобилизации на Украине идет преимущественно в восточных регионах"
Мобилизация на Украине идет преимущественно в восточных регионах и приобретает чудовищные формы, заявил РИА Новости советник Пушилина.
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в мире, украина, донецкая народная республика, европа, ян гагин, денис пушилин
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Европа, Ян Гагин, Денис Пушилин
Советник Пушилина назвал мобилизацию на востоке Украины чудовищной

Советник главы ДНР Гагин: мобилизация на Восточной Украине приобретает чудовищные формы

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мобилизация на Украине касается преимущественно восточных областей страны и приобретает чудовищные формы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, из обсуждений украинских бойцов в соцсетях и показаний пленных можно сделать вывод, что сейчас мобилизация на Украине преимущественно касается восточных областей – "в виду того, что с западных областей те, кто захотел сами, добровольно, они уже давно оказались в нацбатах, либо мы уже повыбивали их".
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"Либо это население достаточно трусливое, которое тут же рвануло в Европу с начала боевых действий", - добавил Гагин.
При этом советник врио главы ДНР отметил, что сама мобилизация в Украине "приобретает чудовищные формы". В качестве примера он привел ситуацию в Одессе, где, по его словам, сформировали целый изолятор временного содержания будущих военнослужащих, и всех мужчин, которых военкоматы с помощью спецслужб и полиции хватают прямо в городе, на улице, дома и где угодно, "аккумулируют" там в бесчеловечных, со слов их родственников, условиях.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Украинской полиции предоставлено право на задержание и принудительное доставление граждан призывного возраста в пункты, где им могут вручить повестку.
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЕвропаЯн ГагинДенис Пушилин
 
 
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