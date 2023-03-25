https://ria.ru/20230325/fukusima-1860543617.html
Эксперт назвал последствия сброса радиоактивной воды с "Фукусимы" в океан
Эксперт назвал последствия сброса радиоактивной воды с "Фукусимы" в океан - РИА Новости, 25.03.2023
Эксперт назвал последствия сброса радиоактивной воды с "Фукусимы" в океан
Если Япония сбросит слаборадиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан, ее основной объем в первую очередь достигнет Аляски, а затем западного... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T03:24
2023-03-25T03:24
2023-03-25T05:40
япония
тихий океан
аляска
фукусима-1
магатэ
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Если Япония сбросит слаборадиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан, ее основной объем в первую очередь достигнет Аляски, а затем западного побережья Канады и США, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.Ранее Россия и Китай по итогам переговоров лидеров стран в Москве выпустили совместное заявление, в котором выразили "серьезные опасения", связанные с планами Японии сбросить в этом году в океан радиоактивную загрязненную воду, накопившуюся после аварии на АЭС "Фукусима-1"."Американцам нужно волноваться больше: основную массу воды потянет к Аляске и к западному побережью США и Канады. Позднее часть слаборадиоактивной воды "развернется" против часовой стрелки, пройдет вдоль Алеутских островов и достигнет Камчатки, но за это время она сильно "разбавится" водами Тихого океана, и концентрация слаборадиоактивной воды уменьшится", - сказал Мухаметов.Эксперт напомнил, что слаборадиоактивная вода "Фукусимы" содержит радиоактивный изотоп водорода — тритий. Период его полураспада составляет около 12 лет. В случае сброса воды "Фукусимы" тритий может попасть в организм человека, регулярно употребляющего в пищу рыбу и другие морские организмы из Тихого океана. Попадание большого количества трития в человеческий организм может вызвать проблемы со здоровьем. Комиссия МАГАТЭ посетила станцию в прошлом году и в целом дала предварительно положительную оценку подготовке Японии к сбросу воды. Тринадцатого января этого года правительственная комиссия Японии приняла решение перенести сброс слаборадиоактивной воды с "Фукусимы-1" с весны на лето.Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма.Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды 860 триллионов беккерелей трития. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона.
https://ria.ru/20220317/fukusima-2-1778576060.html
https://ria.ru/20211214/tseziy-1763629483.html
https://ria.ru/20230118/fukusima-1845627274.html
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япония, тихий океан, аляска, фукусима-1, магатэ, мгу имени м. в. ломоносова
Япония, Тихий океан, Аляска, Фукусима-1, МАГАТЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова
Эксперт назвал последствия сброса радиоактивной воды с "Фукусимы" в океан
Эксперт Мухаметов: сброшенная с "Фукусимы" в Тихий океан вода достигнет Аляски
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Если Япония сбросит слаборадиоактивную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан, ее основной объем в первую очередь достигнет Аляски, а затем западного побережья Канады и США, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
Ранее Россия
и Китай
по итогам переговоров лидеров стран в Москве
выпустили совместное заявление, в котором выразили "серьезные опасения", связанные с планами Японии сбросить в этом году в океан радиоактивную загрязненную воду, накопившуюся после аварии на АЭС "Фукусима-1".
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"Американцам нужно волноваться больше: основную массу воды потянет к Аляске и к западному побережью США и Канады. Позднее часть слаборадиоактивной воды "развернется" против часовой стрелки, пройдет вдоль Алеутских островов и достигнет Камчатки, но за это время она сильно "разбавится" водами Тихого океана, и концентрация слаборадиоактивной воды уменьшится", - сказал Мухаметов.
Эксперт напомнил, что слаборадиоактивная вода "Фукусимы" содержит радиоактивный изотоп водорода — тритий. Период его полураспада составляет около 12 лет. В случае сброса воды "Фукусимы" тритий может попасть в организм человека, регулярно употребляющего в пищу рыбу и другие морские организмы из Тихого океана. Попадание большого количества трития в человеческий организм может вызвать проблемы со здоровьем.
Комиссия МАГАТЭ
посетила станцию в прошлом году и в целом дала предварительно положительную оценку подготовке Японии к сбросу воды. Тринадцатого января этого года правительственная комиссия Японии приняла решение перенести сброс слаборадиоактивной воды с "Фукусимы-1" с весны на лето.
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Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма.
Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды 860 триллионов беккерелей трития. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона.
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