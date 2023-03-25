Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Муус Устар" в Якутии собрал почти восемь тысяч участников - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
17:55 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/festival-1860623305.html
Фестиваль "Муус Устар" в Якутии собрал почти восемь тысяч участников
Фестиваль "Муус Устар" в Якутии собрал почти восемь тысяч участников - РИА Новости, 25.03.2023
Фестиваль "Муус Устар" в Якутии собрал почти восемь тысяч участников
Почти 8 тысяч участников собрал ежегодный молодежный фестиваль "Муус Устар" в Якутии, в субботу объявлены победители конкурсов, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:55
2023-03-25T17:55
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
ксения разуваева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 25 мар - РИА Новости. Почти 8 тысяч участников собрал ежегодный молодежный фестиваль "Муус Устар" в Якутии, в субботу объявлены победители конкурсов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что ежегодный фестиваль "Муус Устар" проводится с 2021 года правительством Республики Саха (Якутии) совместно с генеральным партнером - компанией "ЭльгаУголь". В прошлом году "Муус Устар" собрал 200 тысяч участников на онлайн-площадках, на местах - 18 тысяч школьников и студентов. В 2023 году фестиваль посвящен Году труда в республике и Году педагога и наставника в РФ. "Итоги всех конкурсов, проходивших в республике в рамках фестиваля "Муус устар", подвели сегодня на финале в Якутске. Победителей наградили на главной сцене молодёжного фестиваля в ЦСП "Триумф", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в этом году впервые организаторы фестиваля определили лучший молодёжный район. Победителем стал Мегино-Кангаласский район. Отдельная номинация была и среди районов арктической зоны Якутии, где лучшим признан Булунский район. Новшеством стало и направление "Твори добро". Премию в номинации "Доброволец Якутии" получила Анна Мухаметова из Якутска, которая занимается помощью военнослужащим в штабе "Якутия с тобой!". Также в республике прошел слет российского движения детей и молодежи "Движение первых". Глава региона Айсен Николаев в своем видеобращении отметил, что "Муус Устар" задуман как образовательный фестиваль для молодежи. "У нас самая талантливая молодёжь! Вы добиваетесь успехов в творчестве, спорте, IT, не остаётесь и в стороне от самых важных и актуальных вопросов развития нашей страны", - сказал он. В свою очередь, руководитель федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева подчеркнула масштабы проекта. Она сообщила, что в этом году в локальных фестивалях в рамках "Муус Устар" в районах приняло участие почти восемь тысяч человек. "С каждым годом интерес к фестивалю растет. Ежегодно в нем участвует более 18 тысяч молодых людей, а количество трансляций фестиваля достигает десятков миллионов", - заявила Разуваева. По информации организаторов, для гостей фестиваля выступили именитые спортсмены – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Дудкина, которая раньше жила и работала в Якутии.
https://ria.ru/20230320/kinozaly-1859239723.html
https://ria.ru/20230319/chempionat-1858946335.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика саха (якутия), якутск, айсен николаев, ксения разуваева
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, Ксения Разуваева

Фестиваль "Муус Устар" в Якутии собрал почти восемь тысяч участников

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 мар - РИА Новости. Почти 8 тысяч участников собрал ежегодный молодежный фестиваль "Муус Устар" в Якутии, в субботу объявлены победители конкурсов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что ежегодный фестиваль "Муус Устар" проводится с 2021 года правительством Республики Саха (Якутии) совместно с генеральным партнером - компанией "ЭльгаУголь". В прошлом году "Муус Устар" собрал 200 тысяч участников на онлайн-площадках, на местах - 18 тысяч школьников и студентов. В 2023 году фестиваль посвящен Году труда в республике и Году педагога и наставника в РФ.
"Итоги всех конкурсов, проходивших в республике в рамках фестиваля "Муус устар", подвели сегодня на финале в Якутске. Победителей наградили на главной сцене молодёжного фестиваля в ЦСП "Триумф", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в этом году впервые организаторы фестиваля определили лучший молодёжный район. Победителем стал Мегино-Кангаласский район. Отдельная номинация была и среди районов арктической зоны Якутии, где лучшим признан Булунский район. Новшеством стало и направление "Твори добро". Премию в номинации "Доброволец Якутии" получила Анна Мухаметова из Якутска, которая занимается помощью военнослужащим в штабе "Якутия с тобой!". Также в республике прошел слет российского движения детей и молодежи "Движение первых".
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В Якутии создадут 17 новых кинозалов благодаря проектору "Экстра Синема"
20 марта, 17:20
Глава региона Айсен Николаев в своем видеобращении отметил, что "Муус Устар" задуман как образовательный фестиваль для молодежи. "У нас самая талантливая молодёжь! Вы добиваетесь успехов в творчестве, спорте, IT, не остаётесь и в стороне от самых важных и актуальных вопросов развития нашей страны", - сказал он.
В свою очередь, руководитель федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева подчеркнула масштабы проекта. Она сообщила, что в этом году в локальных фестивалях в рамках "Муус Устар" в районах приняло участие почти восемь тысяч человек. "С каждым годом интерес к фестивалю растет. Ежегодно в нем участвует более 18 тысяч молодых людей, а количество трансляций фестиваля достигает десятков миллионов", - заявила Разуваева.
По информации организаторов, для гостей фестиваля выступили именитые спортсмены – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Дудкина, которая раньше жила и работала в Якутии.
Победители Международного чемпионата по традиционному оленеводству в Югре - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
На Международном чемпионате оленеводов в Якутии победили хантымансийцы
19 марта, 16:38
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)ЯкутскАйсен НиколаевКсения Разуваева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала