https://ria.ru/20230325/festival-1860623305.html

Фестиваль "Муус Устар" в Якутии собрал почти восемь тысяч участников

Фестиваль "Муус Устар" в Якутии собрал почти восемь тысяч участников - РИА Новости, 25.03.2023

Фестиваль "Муус Устар" в Якутии собрал почти восемь тысяч участников

Почти 8 тысяч участников собрал ежегодный молодежный фестиваль "Муус Устар" в Якутии, в субботу объявлены победители конкурсов, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:55

2023-03-25T17:55

2023-03-25T17:55

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

ксения разуваева

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ЯКУТСК, 25 мар - РИА Новости. Почти 8 тысяч участников собрал ежегодный молодежный фестиваль "Муус Устар" в Якутии, в субботу объявлены победители конкурсов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что ежегодный фестиваль "Муус Устар" проводится с 2021 года правительством Республики Саха (Якутии) совместно с генеральным партнером - компанией "ЭльгаУголь". В прошлом году "Муус Устар" собрал 200 тысяч участников на онлайн-площадках, на местах - 18 тысяч школьников и студентов. В 2023 году фестиваль посвящен Году труда в республике и Году педагога и наставника в РФ. "Итоги всех конкурсов, проходивших в республике в рамках фестиваля "Муус устар", подвели сегодня на финале в Якутске. Победителей наградили на главной сцене молодёжного фестиваля в ЦСП "Триумф", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в этом году впервые организаторы фестиваля определили лучший молодёжный район. Победителем стал Мегино-Кангаласский район. Отдельная номинация была и среди районов арктической зоны Якутии, где лучшим признан Булунский район. Новшеством стало и направление "Твори добро". Премию в номинации "Доброволец Якутии" получила Анна Мухаметова из Якутска, которая занимается помощью военнослужащим в штабе "Якутия с тобой!". Также в республике прошел слет российского движения детей и молодежи "Движение первых". Глава региона Айсен Николаев в своем видеобращении отметил, что "Муус Устар" задуман как образовательный фестиваль для молодежи. "У нас самая талантливая молодёжь! Вы добиваетесь успехов в творчестве, спорте, IT, не остаётесь и в стороне от самых важных и актуальных вопросов развития нашей страны", - сказал он. В свою очередь, руководитель федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева подчеркнула масштабы проекта. Она сообщила, что в этом году в локальных фестивалях в рамках "Муус Устар" в районах приняло участие почти восемь тысяч человек. "С каждым годом интерес к фестивалю растет. Ежегодно в нем участвует более 18 тысяч молодых людей, а количество трансляций фестиваля достигает десятков миллионов", - заявила Разуваева. По информации организаторов, для гостей фестиваля выступили именитые спортсмены – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Дудкина, которая раньше жила и работала в Якутии.

https://ria.ru/20230320/kinozaly-1859239723.html

https://ria.ru/20230319/chempionat-1858946335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), якутск, айсен николаев, ксения разуваева