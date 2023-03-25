Фестиваль "Муус Устар" в Якутии собрал почти восемь тысяч участников
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 мар - РИА Новости. Почти 8 тысяч участников собрал ежегодный молодежный фестиваль "Муус Устар" в Якутии, в субботу объявлены победители конкурсов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что ежегодный фестиваль "Муус Устар" проводится с 2021 года правительством Республики Саха (Якутии) совместно с генеральным партнером - компанией "ЭльгаУголь". В прошлом году "Муус Устар" собрал 200 тысяч участников на онлайн-площадках, на местах - 18 тысяч школьников и студентов. В 2023 году фестиваль посвящен Году труда в республике и Году педагога и наставника в РФ.
"Итоги всех конкурсов, проходивших в республике в рамках фестиваля "Муус устар", подвели сегодня на финале в Якутске. Победителей наградили на главной сцене молодёжного фестиваля в ЦСП "Триумф", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в этом году впервые организаторы фестиваля определили лучший молодёжный район. Победителем стал Мегино-Кангаласский район. Отдельная номинация была и среди районов арктической зоны Якутии, где лучшим признан Булунский район. Новшеством стало и направление "Твори добро". Премию в номинации "Доброволец Якутии" получила Анна Мухаметова из Якутска, которая занимается помощью военнослужащим в штабе "Якутия с тобой!". Также в республике прошел слет российского движения детей и молодежи "Движение первых".
Глава региона Айсен Николаев в своем видеобращении отметил, что "Муус Устар" задуман как образовательный фестиваль для молодежи. "У нас самая талантливая молодёжь! Вы добиваетесь успехов в творчестве, спорте, IT, не остаётесь и в стороне от самых важных и актуальных вопросов развития нашей страны", - сказал он.
В свою очередь, руководитель федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева подчеркнула масштабы проекта. Она сообщила, что в этом году в локальных фестивалях в рамках "Муус Устар" в районах приняло участие почти восемь тысяч человек. "С каждым годом интерес к фестивалю растет. Ежегодно в нем участвует более 18 тысяч молодых людей, а количество трансляций фестиваля достигает десятков миллионов", - заявила Разуваева.
По информации организаторов, для гостей фестиваля выступили именитые спортсмены – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ксения Дудкина, которая раньше жила и работала в Якутии.