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В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история" - РИА Новости, 27.03.2023
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Культура
 
07:00 25.03.2023 (обновлено: 12:35 27.03.2023)
https://ria.ru/20230325/festival-1860426876.html
В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история"
В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история" - РИА Новости, 27.03.2023
В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история"
В Москве стартовал XIII научно-популярный фестиваль "Цифровая история", сообщает пресс-служба мероприятия. Его тема — "Запад-Россия-Восток: pro et contra"... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-25T07:00
2023-03-27T12:35
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Москве стартовал XIII научно-популярный фестиваль "Цифровая история", сообщает пресс-служба мероприятия. Его тема — "Запад-Россия-Восток: pro et contra". Продлится мероприятие два дня: 25 и 26 марта. В первый день выступят историки Ксения Чепикова, Галина Ершова, Алексей Маслов, Владимир Колотов, Станислав Гридасов, Баир Иринчеев. Гость фестиваля — Андрей Безруков, полковник службы внешней разведки и профессор МГИМО.Во второй день запланированы выступления историков Кирилла Назаренко, Алексея Исаева, Александра Колпакиди, Александра Филюшкина, Бориса Кипниса. В числе спикеров директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история", дважды лауреат просветительской Премии "Знание" Егор Яковлев. Он же будет модератором дискуссии на тему "Как снимать кино о Великой Отечественной". В ней примут участие Игорь Угольников ("Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Учености плоды"), продюсер Мария Журомская ("Собибор", "Нюрнберг"), Александр Кибовский, а также Михаил Амирджанов, дипломат и внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергским процессе Романа Руденко.Смотр — продолжение просветительского онлайн-проекта "Цифровая история". Его Яковлев создал шесть лет назад. За программами форума в YouTube и "ВКонтакте" следят по всему миру. Их суммарное количество просмотров превышает 100 миллионов.Мероприятие пройдет в КЦ "ЗИЛ". Будут и онлайн-трансляции.В программе возможны изменения. Ранее сообщалось о том, что мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил, что готов забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину
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Культура, Новости культуры
В Москве стартовал научно-популярный фестиваль "Цифровая история"

Научно-популярный фестиваль "Цифровая история" пройдет в Москве 25 и 26 марта

© цифровая-история.рфТринадцатый научно-популярный фестиваль "Цифровая история"
Тринадцатый научно-популярный фестиваль Цифровая история
© цифровая-история.рф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Москве стартовал XIII научно-популярный фестиваль "Цифровая история", сообщает пресс-служба мероприятия. Его тема — "Запад-Россия-Восток: pro et contra". Продлится мероприятие два дня: 25 и 26 марта.
«
"В центре внимания экспертов – представления иностранцев о России и русской истории", — говорится в пресс-релизе.
В первый день выступят историки Ксения Чепикова, Галина Ершова, Алексей Маслов, Владимир Колотов, Станислав Гридасов, Баир Иринчеев. Гость фестиваля — Андрей Безруков, полковник службы внешней разведки и профессор МГИМО.
Во второй день запланированы выступления историков Кирилла Назаренко, Алексея Исаева, Александра Колпакиди, Александра Филюшкина, Бориса Кипниса. В числе спикеров директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история", дважды лауреат просветительской Премии "Знание" Егор Яковлев.
«
"Запрос на достоверное историческое знание в обществе очень велик. Мы рассказываем об истории доступно и интересно, не впадая в конспирологию и не цепляясь за злободневность", — говорит Яковлев.
Он же будет модератором дискуссии на тему "Как снимать кино о Великой Отечественной". В ней примут участие Игорь Угольников ("Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Учености плоды"), продюсер Мария Журомская ("Собибор", "Нюрнберг"), Александр Кибовский, а также Михаил Амирджанов, дипломат и внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергским процессе Романа Руденко.
Смотр — продолжение просветительского онлайн-проекта "Цифровая история". Его Яковлев создал шесть лет назад. За программами форума в YouTube и "ВКонтакте" следят по всему миру. Их суммарное количество просмотров превышает 100 миллионов.
Мероприятие пройдет в КЦ "ЗИЛ". Будут и онлайн-трансляции.
В программе возможны изменения.
Ранее сообщалось о том, что мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш заявил, что готов забрать оскверненный в Риге памятник Александру Пушкину
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