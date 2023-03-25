https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html

Россия снова разрушила главную мечту Европы

Россия снова разрушила главную мечту Европы - РИА Новости, 25.03.2023

Россия снова разрушила главную мечту Европы

Саммит общеевропейцев 23-24 марта 2023-го — совсем не тот, что аналогичные собрания год назад. Двенадцать месяцев, десять пакетов "адских санкций", сухпаек... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:14

аналитика

евросоюз

европа

россия

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Саммит общеевропейцев 23-24 марта 2023-го — совсем не тот, что аналогичные собрания год назад. Двенадцать месяцев, десять пакетов "адских санкций", сухпаек энергоносителей (вентиль прикручен до отказа), инфляция, которая себя ведет в ЕС по-хозяйски, диктуя новые привычки и режим экономии на всем, угроза рецессии, безработица, социальные бунты, шатающаяся банковская система.Что Европа хотела устроить для России, она сделала себе сама. Своими руками и решениями Брюссель разрушил все, что только мог, и, самое главное, уничтожил краеугольный камень европейского образа жизни. За год индоктринированная, увязшая в русофобии бюрократия убила стабильность. То, что объединенной Европе было дороже всего. Стабильность, уверенность в завтрашнем дне и ощущение бесконечного изобилия.Ничего больше нет. И ничего больше не будет. Никогда. До принимающих решения брюссельских глобалистов еще не дошло. А вот до среднего звена, до национальных политических истеблишментов, кажется, доходить начинает. Поэтому премьер-министр Италии публично орет на депутатов, а ее французская коллега, пусть и кулуарно, называет членов своего кабинета "дебилами". Подобные срывы обычно сопровождают фазу принятия. В данном случае — принятия неизбежного.Европа — со всеми своими военными поставками Киеву, со всей политической поддержкой Украины в противостоянии с Россией — начала проигрывать. И это сейчас уже не предположение, а констатация.А начиналось все лучше некуда: порвать экономику, довести русских до нищеты, а то и до голода, спровоцировать бунты, одновременно опустив чугунный занавес, заморозив активы, выслав дипломатов, закрыв медиа. Гладко было только в головах и на бумаге.По факту ЕС оказался голым и босым. Бодрые слова о поставках снарядов украинской армии — это одно. Но брать их придется из своих арсеналов. А кто, как, когда, каким образом и на какие, самое главное, шиши восполнит дефицит вооружений, неизвестно. Снаряды — это взрывчатка, взрывчатка — это химпроизводство. Химическая промышленность — известная обжора, потребляющая энергоносители со скоростью аллигатора. Как при общем снижении производства в индустрии нарастить выпуск военной продукции, не знает никто. Как и откуда, собственно, брать эти самые энергоносители. За недорого.Так что и тут провал.Конечно, можно, как сейчас решил Париж, подбавить газку в мотор эскалации и научить украинских летчиков управлять "Миражами-2000", но и тут зияют прорехи. Истребители тоже любят углеводородное питание, сами "Миражи" сбиваемы, а "снарядов к ним нет или очень мало". Корреспонденция появилась в "Фигаро", которая принадлежит Dassault Aviation, производящей "Миражи" и "Рафали", и доверять этой информации стоит.Разумеется, сказанное тут же опровергли. И в Киеве, и в Париже. Было бы странно, если бы опровержения не было, когда денег не хватает на поддержание собственных штанов, а французы разносят крупные города, протестуя против властей, учить за счет казны чужих, да еще бравировать этим — по меньшей мере неосмотрительно. Может вызвать новую волну недовольства. К тому же кто, кроме брюссельских, сегодня еще вспоминают про Украину? Ходить с насупленными бровями и серьезом на лицах — еще не признак геополитического ума или наличия навыков просчитать ход событий.Одиннадцатый пакет санкций — его то ли уже обсуждали, то ли готовы только начать дискуссии (в десятом, напомним, чтобы приструнить и устрашить русских, их лишили биде и унитазов) — будет состоять из списка кар и наказаний за то, что кто-то пытается запрет на экспорт биде и унитазов (в широком смысле) обойти. Если дошли до сантехники, стало быть, и этот ресурс тоже исчерпан. Так что легко предсказать, что все последующие пакеты (понятно, что Брюссель будет крутить педали, пока не сойдет с дистанции) будут про "держать и не пущать". Ну и про то, что "это нас (то есть Москву) арестовывать идут".Итоги для Европы ужасны, конечно. Между слабеющей на глазах финансовой системой, зреющими гроздьями народного гнева и недовольства, невозможностью свернуть с дорожки, которая ведет мощные еще совсем недавно экономики в пропасть, полным непониманием России и ее идеалов (а значит, и причин, по которым была начата спецоперация) у объединенной Европы выбор сегодня между ужасным и еще более кошмарным.У военной эскалации есть начало, но финал, скажем это еще раз, обозначить невозможно. Верх в результате одерживает не тот, кто скребет по сусекам на "взрывчаточку" и на истребители (с дефицитом боезапаса), а тот, у кого все работает. На собственном сырье. С неограниченными ресурсами. И сплоченным (это очень важный фактор) народом.Грозная риторика, пусть и подкрепленная запретом на экспорт сантехники, оказалась никудышной заменой. Так что по итогам года ЕС получил от России незачет.

https://ria.ru/20230324/energetika-1860255863.html

https://ria.ru/20230324/banki-1860358908.html

https://ria.ru/20230322/strakhi-1859899908.html

https://ria.ru/20230323/tovarooborot-1859936245.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, евросоюз, европа, россия