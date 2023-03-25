Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 25.03.2023 (обновлено: 16:27 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/erdogan-1860598808.html
Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке
Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке - РИА Новости, 25.03.2023
Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал понимание принципиального настроя Москвы добиться полного РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:16
2023-03-25T16:27
россия
в мире
турция
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:358:2048:1510_1920x0_80_0_0_0b637f0e16e5ff026c6269657dadd632.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал понимание принципиального настроя Москвы добиться полного выполнения договоренностей по устранению барьеров для сельхозпродукции из России, сообщает пресс-служба Кремля."Высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230322/sdelka-1859881392.html
россия
турция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:338:2048:1874_1920x0_80_0_0_64b4e22a0453252bf0d2f5106662eb4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, турция, владимир путин, москва
Россия, В мире, Турция, Владимир Путин, Москва
Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке

Эрдоган высказал понимание настроя Москвы добиться выполнения зерновой сделки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал понимание принципиального настроя Москвы добиться полного выполнения договоренностей по устранению барьеров для сельхозпродукции из России, сообщает пресс-служба Кремля.
"Высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Шойгу обсудил с турецким коллегой зерновую сделку
22 марта, 19:05
 
РоссияВ миреТурцияВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала