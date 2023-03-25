https://ria.ru/20230325/erdogan-1860598808.html

Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке

Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке - РИА Новости, 25.03.2023

Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал понимание принципиального настроя Москвы добиться полного РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:16

2023-03-25T15:16

2023-03-25T16:27

россия

в мире

турция

владимир путин

москва

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал понимание принципиального настроя Москвы добиться полного выполнения договоренностей по устранению барьеров для сельхозпродукции из России, сообщает пресс-служба Кремля."Высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230322/sdelka-1859881392.html

россия

турция

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, турция, владимир путин, москва