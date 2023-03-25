https://ria.ru/20230325/erdogan-1860598808.html
Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке
Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке - РИА Новости, 25.03.2023
Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал понимание принципиального настроя Москвы добиться полного РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:16
2023-03-25T15:16
2023-03-25T16:27
россия
в мире
турция
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:358:2048:1510_1920x0_80_0_0_0b637f0e16e5ff026c6269657dadd632.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал понимание принципиального настроя Москвы добиться полного выполнения договоренностей по устранению барьеров для сельхозпродукции из России, сообщает пресс-служба Кремля."Высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230322/sdelka-1859881392.html
россия
турция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:338:2048:1874_1920x0_80_0_0_64b4e22a0453252bf0d2f5106662eb4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, турция, владимир путин, москва
Россия, В мире, Турция, Владимир Путин, Москва
Эрдоган обсудил с Путиным выполнение договоренностей по зерновой сделке
Эрдоган высказал понимание настроя Москвы добиться выполнения зерновой сделки