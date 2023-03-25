https://ria.ru/20230325/ekspertiza-1860622315.html

В новых регионах утвердили особенности медико-социальной экспертизы

В новых регионах утвердили особенности медико-социальной экспертизы - РИА Новости, 25.03.2023

В новых регионах утвердили особенности медико-социальной экспертизы

Правительство России утвердило особенности осуществления медико-социальной экспертизы в новых регионах России до 2026 года, соответствующее постановление... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:47

2023-03-25T17:47

2023-03-25T17:47

донецкая народная республика

луганская народная республика

здоровье - общество

запорожская область

херсонская область

правительство рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило особенности осуществления медико-социальной экспертизы в новых регионах России до 2026 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые: ... особенности осуществления медико-социальной экспертизы в период с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года к федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в документе. Добавляется, что документы и сведения, необходимые для проведения медико-социальной экспертизы, предоставляются медицинскими организациями в учреждения медико-социальной экспертизы на бумажном носителе до 1 января 2026 года или до технической готовности медицинских организаций передавать указанные документы в электронном виде. "При отсутствии в поступившем из медицинской организации направлении на медико-социальную экспертизу достаточных данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и позволяющих установить структуру и степень ограничений жизнедеятельности, реабилитационный потенциал, составляется программа дополнительного обследования. Возврат такого направления на медико-социальную экспертизу в медицинскую организацию в виде уведомления о причинах возврата, предусмотренного пунктом 27 Правил, учреждениями медико-социальной экспертизы не осуществляется", - говорится в документе. Если нет возможности реализовать программу дополнительного обследования в медорганизациях, то решение о признании гражданина инвалидом либо решение об отказе в признании его инвалидом принимается медико-социальной экспертизой на основании имеющихся данных, следует из текста постановления. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.

https://ria.ru/20230324/teatry-1860486115.html

https://ria.ru/20230323/svyaz-1860162990.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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донецкая народная республика, луганская народная республика, здоровье - общество, запорожская область, херсонская область , правительство рф