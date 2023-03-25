В новых регионах утвердили особенности медико-социальной экспертизы
Правительство утвердило особенности медико-социальной экспертизы в новых регионах
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило особенности осуществления медико-социальной экспертизы в новых регионах России до 2026 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые: ... особенности осуществления медико-социальной экспертизы в период с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года к федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в документе.
Добавляется, что документы и сведения, необходимые для проведения медико-социальной экспертизы, предоставляются медицинскими организациями в учреждения медико-социальной экспертизы на бумажном носителе до 1 января 2026 года или до технической готовности медицинских организаций передавать указанные документы в электронном виде.
"При отсутствии в поступившем из медицинской организации направлении на медико-социальную экспертизу достаточных данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и позволяющих установить структуру и степень ограничений жизнедеятельности, реабилитационный потенциал, составляется программа дополнительного обследования. Возврат такого направления на медико-социальную экспертизу в медицинскую организацию в виде уведомления о причинах возврата, предусмотренного пунктом 27 Правил, учреждениями медико-социальной экспертизы не осуществляется", - говорится в документе.
Если нет возможности реализовать программу дополнительного обследования в медорганизациях, то решение о признании гражданина инвалидом либо решение об отказе в признании его инвалидом принимается медико-социальной экспертизой на основании имеющихся данных, следует из текста постановления.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.