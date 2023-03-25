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В новых регионах утвердили особенности медико-социальной экспертизы - РИА Новости, 25.03.2023
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17:47 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/ekspertiza-1860622315.html
В новых регионах утвердили особенности медико-социальной экспертизы
В новых регионах утвердили особенности медико-социальной экспертизы - РИА Новости, 25.03.2023
В новых регионах утвердили особенности медико-социальной экспертизы
Правительство России утвердило особенности осуществления медико-социальной экспертизы в новых регионах России до 2026 года, соответствующее постановление... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:47
2023-03-25T17:47
донецкая народная республика
луганская народная республика
здоровье - общество
запорожская область
херсонская область
правительство рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило особенности осуществления медико-социальной экспертизы в новых регионах России до 2026 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые: ... особенности осуществления медико-социальной экспертизы в период с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года к федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в документе. Добавляется, что документы и сведения, необходимые для проведения медико-социальной экспертизы, предоставляются медицинскими организациями в учреждения медико-социальной экспертизы на бумажном носителе до 1 января 2026 года или до технической готовности медицинских организаций передавать указанные документы в электронном виде. "При отсутствии в поступившем из медицинской организации направлении на медико-социальную экспертизу достаточных данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и позволяющих установить структуру и степень ограничений жизнедеятельности, реабилитационный потенциал, составляется программа дополнительного обследования. Возврат такого направления на медико-социальную экспертизу в медицинскую организацию в виде уведомления о причинах возврата, предусмотренного пунктом 27 Правил, учреждениями медико-социальной экспертизы не осуществляется", - говорится в документе. Если нет возможности реализовать программу дополнительного обследования в медорганизациях, то решение о признании гражданина инвалидом либо решение об отказе в признании его инвалидом принимается медико-социальной экспертизой на основании имеющихся данных, следует из текста постановления. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
https://ria.ru/20230324/teatry-1860486115.html
https://ria.ru/20230323/svyaz-1860162990.html
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запорожская область
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донецкая народная республика, луганская народная республика, здоровье - общество, запорожская область, херсонская область , правительство рф
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Запорожская область, Херсонская область , Правительство РФ
В новых регионах утвердили особенности медико-социальной экспертизы

Правительство утвердило особенности медико-социальной экспертизы в новых регионах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило особенности осуществления медико-социальной экспертизы в новых регионах России до 2026 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые: ... особенности осуществления медико-социальной экспертизы в период с 1 марта 2023 года до 1 января 2026 года к федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в документе.
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Добавляется, что документы и сведения, необходимые для проведения медико-социальной экспертизы, предоставляются медицинскими организациями в учреждения медико-социальной экспертизы на бумажном носителе до 1 января 2026 года или до технической готовности медицинских организаций передавать указанные документы в электронном виде.
"При отсутствии в поступившем из медицинской организации направлении на медико-социальную экспертизу достаточных данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и позволяющих установить структуру и степень ограничений жизнедеятельности, реабилитационный потенциал, составляется программа дополнительного обследования. Возврат такого направления на медико-социальную экспертизу в медицинскую организацию в виде уведомления о причинах возврата, предусмотренного пунктом 27 Правил, учреждениями медико-социальной экспертизы не осуществляется", - говорится в документе.
Если нет возможности реализовать программу дополнительного обследования в медорганизациях, то решение о признании гражданина инвалидом либо решение об отказе в признании его инвалидом принимается медико-социальной экспертизой на основании имеющихся данных, следует из текста постановления.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоЗапорожская областьХерсонская областьПравительство РФ
 
 
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