https://ria.ru/20230325/donbass-1860568569.html

Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки

Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки - РИА Новости, 25.03.2023

Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки

Украинские войска в 09.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Горняцкому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:32

2023-03-25T10:32

2023-03-25T10:45

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 09.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Горняцкому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Тип РСЗО и последствия обстрела не уточняются.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.

https://ria.ru/20230325/svatovo-1860566280.html

https://ria.ru/20230324/obstrel-1860361482.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк