https://ria.ru/20230325/donbass-1860568569.html
Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки
Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки - РИА Новости, 25.03.2023
Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки
Украинские войска в 09.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Горняцкому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:32
2023-03-25T10:32
2023-03-25T10:45
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 09.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Горняцкому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Тип РСЗО и последствия обстрела не уточняются.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
https://ria.ru/20230325/svatovo-1860566280.html
https://ria.ru/20230324/obstrel-1860361482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО