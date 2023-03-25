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Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 25.03.2023 (обновлено: 10:45 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/donbass-1860568569.html
Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки
Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки - РИА Новости, 25.03.2023
Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки
Украинские войска в 09.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Горняцкому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:32
2023-03-25T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 09.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Горняцкому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Тип РСЗО и последствия обстрела не уточняются.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
https://ria.ru/20230325/svatovo-1860566280.html
https://ria.ru/20230324/obstrel-1860361482.html
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горняцкий район Макеевки

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Макеевке три ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖительница Донецка демонстрирует осколки снаряда
Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска в 09.00 выпустили три ракеты из РСЗО по Горняцкому району Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
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Тип РСЗО и последствия обстрела не уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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