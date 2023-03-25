https://ria.ru/20230325/dollar-1860650520.html
Путин заявил, что Россия не посягает на доллар
Путин заявил, что Россия не посягает на доллар - РИА Новости, 25.03.2023
Путин заявил, что Россия не посягает на доллар
Россия, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, мы бы им пользовались, но нам не дают, сказал президент РФ... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T21:14
2023-03-25T21:14
2023-03-25T21:14
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владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, мы бы им пользовались, но нам не дают, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Ранее Путин заявлял, что Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. "Нет. Это не соответствует действительности. Мы бы пользовались долларом, но они же нам не дают, а как нам расчёты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнёров. Юань - одна из таких валют. Тем более, что она используется и в МВФ"-, отвечая на вопрос, считает ли он, что, предлагая перейти на оплату юанями, Россия посягает на доллар.
https://ria.ru/20230325/valyuty-1860643418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, азия, африка, владимир путин, павел зарубин, мвф
Экономика, Россия, Азия, Африка, Владимир Путин, Павел Зарубин, МВФ
Путин заявил, что Россия не посягает на доллар
Путин: Россия не посягает на доллар, мы бы им пользовались, но нам не дают