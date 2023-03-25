https://ria.ru/20230325/dollar-1860650520.html

Путин заявил, что Россия не посягает на доллар

Путин заявил, что Россия не посягает на доллар - РИА Новости, 25.03.2023

Путин заявил, что Россия не посягает на доллар

Россия, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, мы бы им пользовались, но нам не дают, сказал президент РФ... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T21:14

2023-03-25T21:14

2023-03-25T21:14

экономика

россия

азия

африка

владимир путин

павел зарубин

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, мы бы им пользовались, но нам не дают, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Ранее Путин заявлял, что Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. "Нет. Это не соответствует действительности. Мы бы пользовались долларом, но они же нам не дают, а как нам расчёты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнёров. Юань - одна из таких валют. Тем более, что она используется и в МВФ"-, отвечая на вопрос, считает ли он, что, предлагая перейти на оплату юанями, Россия посягает на доллар.

https://ria.ru/20230325/valyuty-1860643418.html

россия

азия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, азия, африка, владимир путин, павел зарубин, мвф