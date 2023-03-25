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Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят - РИА Новости, 25.03.2023
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20:19 25.03.2023 (обновлено: 21:00 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/dollar-1860642666.html
Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят
Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят - РИА Новости, 25.03.2023
Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят
США сами пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара и исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:19
2023-03-25T21:00
сша
владимир путин
россия
экономика
доллар
азия
павел зарубин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США сами пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара и исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее, комментируя свое предложение использовать китайские юани в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки, он заявил, что таким образом РФ не посягает на доллар, просто ей не дают им пользоваться."Это они сами пилят сук, на котором сидят. Я уже об этом много раз говорил. Ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера, они сами себе наносят ущерб... Это не мы, это они так делают", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
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сша, владимир путин, россия, экономика, доллар, азия, павел зарубин
США, Владимир Путин, Россия, Экономика, Доллар, Азия, Павел Зарубин
Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят

Путин: США сами пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США сами пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара и исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее, комментируя свое предложение использовать китайские юани в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки, он заявил, что таким образом РФ не посягает на доллар, просто ей не дают им пользоваться.
"Это они сами пилят сук, на котором сидят. Я уже об этом много раз говорил. Ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера, они сами себе наносят ущерб... Это не мы, это они так делают", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин
Вчера, 20:23
 
СШАВладимир ПутинРоссияЭкономикаДолларАзияПавел Зарубин
 
 
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