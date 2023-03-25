https://ria.ru/20230325/dollar-1860642666.html

Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят

Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят - РИА Новости, 25.03.2023

Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят

США сами пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара и исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:19

2023-03-25T20:19

2023-03-25T21:00

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россия

экономика

доллар

азия

павел зарубин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США сами пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара и исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее, комментируя свое предложение использовать китайские юани в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки, он заявил, что таким образом РФ не посягает на доллар, просто ей не дают им пользоваться."Это они сами пилят сук, на котором сидят. Я уже об этом много раз говорил. Ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера, они сами себе наносят ущерб... Это не мы, это они так делают", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".

https://ria.ru/20230325/valyuty-1860643418.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, владимир путин, россия, экономика, доллар, азия, павел зарубин