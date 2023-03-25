https://ria.ru/20230325/dollar-1860642666.html
Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят
Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят - РИА Новости, 25.03.2023
Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят
США сами пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара и исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:19
2023-03-25T20:19
2023-03-25T21:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США сами пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара и исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее, комментируя свое предложение использовать китайские юани в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки, он заявил, что таким образом РФ не посягает на доллар, просто ей не дают им пользоваться."Это они сами пилят сук, на котором сидят. Я уже об этом много раз говорил. Ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера, они сами себе наносят ущерб... Это не мы, это они так делают", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, россия, экономика, доллар, азия, павел зарубин
США, Владимир Путин, Россия, Экономика, Доллар, Азия, Павел Зарубин
Путин: ограничивая использования доллара, США пилят сук, на котором сидят
Путин: США сами пилят сук, на котором сидят, ограничивая использование доллара