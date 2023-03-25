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Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться - РИА Новости, 25.03.2023
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15:19 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/dodon-1860599132.html
Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться
Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться - РИА Новости, 25.03.2023
Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться
Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии объединяться, а не конкурировать друг с другом, переманивая сторонников. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:19
2023-03-25T15:19
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии объединяться, а не конкурировать друг с другом, переманивая сторонников. Ранее стало известно, что двое членов Соцпартии покинули фракцию социалистов в парламенте Молдавии и намерены поддержать Движение для народа, созданное партией "Шор". "Оппозиционные партии должны были общаться, проявить свой характер, создать единый фронт борьбы, а не конкурировать друг с другом и бить в спину, тайно подыгрывая власти… Уничтожив правые партии, Майя Санду, ее партия и их внешние кураторы начали расправляться с левым флангом", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, сегодня оппозиция выглядит слабой и расколотой. Тем не менее, Додон полагает, что политические перемены в стране неизбежны. "Этот хаос однажды будет остановлен. И сегодня я всё лучше понимаю, что хаос в оппозиции исчезнет тогда, когда по возвращении в активную политику мы воссоединимся со всеми теми, кто действительно хочет бороться, независимо от того, из какой они партии", - отметил экс-президент. Ранее лидер социалистов Влад Батрынча заявлял, что Соцпартия настаивает на принятии разработанного законопроекта, который запрещает переходы депутатов парламента из одной партии в другую.
https://ria.ru/20230325/moldaviya-1860562836.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду
Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться

Экс-президент Молдавии Додон призвал силы оппозиции объединиться, а не конкурировать

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии объединяться, а не конкурировать друг с другом, переманивая сторонников.
Ранее стало известно, что двое членов Соцпартии покинули фракцию социалистов в парламенте Молдавии и намерены поддержать Движение для народа, созданное партией "Шор".
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"Оппозиционные партии должны были общаться, проявить свой характер, создать единый фронт борьбы, а не конкурировать друг с другом и бить в спину, тайно подыгрывая власти… Уничтожив правые партии, Майя Санду, ее партия и их внешние кураторы начали расправляться с левым флангом", - написал Додон в Telegram-канале.
По его словам, сегодня оппозиция выглядит слабой и расколотой. Тем не менее, Додон полагает, что политические перемены в стране неизбежны.
"Этот хаос однажды будет остановлен. И сегодня я всё лучше понимаю, что хаос в оппозиции исчезнет тогда, когда по возвращении в активную политику мы воссоединимся со всеми теми, кто действительно хочет бороться, независимо от того, из какой они партии", - отметил экс-президент.
Ранее лидер социалистов Влад Батрынча заявлял, что Соцпартия настаивает на принятии разработанного законопроекта, который запрещает переходы депутатов парламента из одной партии в другую.
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