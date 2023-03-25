Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться
Экс-президент Молдавии Додон призвал силы оппозиции объединиться, а не конкурировать
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии объединяться, а не конкурировать друг с другом, переманивая сторонников.
Ранее стало известно, что двое членов Соцпартии покинули фракцию социалистов в парламенте Молдавии и намерены поддержать Движение для народа, созданное партией "Шор".
"Оппозиционные партии должны были общаться, проявить свой характер, создать единый фронт борьбы, а не конкурировать друг с другом и бить в спину, тайно подыгрывая власти… Уничтожив правые партии, Майя Санду, ее партия и их внешние кураторы начали расправляться с левым флангом", - написал Додон в Telegram-канале.
По его словам, сегодня оппозиция выглядит слабой и расколотой. Тем не менее, Додон полагает, что политические перемены в стране неизбежны.
"Этот хаос однажды будет остановлен. И сегодня я всё лучше понимаю, что хаос в оппозиции исчезнет тогда, когда по возвращении в активную политику мы воссоединимся со всеми теми, кто действительно хочет бороться, независимо от того, из какой они партии", - отметил экс-президент.
Ранее лидер социалистов Влад Батрынча заявлял, что Соцпартия настаивает на принятии разработанного законопроекта, который запрещает переходы депутатов парламента из одной партии в другую.