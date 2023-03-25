https://ria.ru/20230325/dodon-1860599132.html

Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться

Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться - РИА Новости, 25.03.2023

Додон призвал оппозицию в Молдавии объединиться

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии объединяться, а не конкурировать друг с другом, переманивая сторонников. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:19

2023-03-25T15:19

2023-03-25T15:19

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал оппозиционные партии объединяться, а не конкурировать друг с другом, переманивая сторонников. Ранее стало известно, что двое членов Соцпартии покинули фракцию социалистов в парламенте Молдавии и намерены поддержать Движение для народа, созданное партией "Шор". "Оппозиционные партии должны были общаться, проявить свой характер, создать единый фронт борьбы, а не конкурировать друг с другом и бить в спину, тайно подыгрывая власти… Уничтожив правые партии, Майя Санду, ее партия и их внешние кураторы начали расправляться с левым флангом", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, сегодня оппозиция выглядит слабой и расколотой. Тем не менее, Додон полагает, что политические перемены в стране неизбежны. "Этот хаос однажды будет остановлен. И сегодня я всё лучше понимаю, что хаос в оппозиции исчезнет тогда, когда по возвращении в активную политику мы воссоединимся со всеми теми, кто действительно хочет бороться, независимо от того, из какой они партии", - отметил экс-президент. Ранее лидер социалистов Влад Батрынча заявлял, что Соцпартия настаивает на принятии разработанного законопроекта, который запрещает переходы депутатов парламента из одной партии в другую.

https://ria.ru/20230325/moldaviya-1860562836.html

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молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду