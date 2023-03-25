https://ria.ru/20230325/dnr-1860554581.html
Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух
Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух - РИА Новости, 25.03.2023
Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух
Число мирных граждан, погибших при обстрелах ДНР в пятницу, увеличилось до двух, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:36
2023-03-25T08:36
2023-03-25T08:36
донецкая народная республика
волновахский район
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d3bfdc91f007272b16058f9f92b5e64.jpg
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Число мирных граждан, погибших при обстрелах ДНР в пятницу, увеличилось до двух, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 марта поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Кирилловка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): - по улице Советской, 52 погиб мужчина 1941 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее в пятницу вечером представительство сообщило о гибели женщины при обстреле села Никольское в ДНР.
https://ria.ru/20230324/obstrely-1860533396.html
донецкая народная республика
волновахский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfef28f1c966624498cee47cc7e96030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, волновахский район, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Волновахский район, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух
Число мирных жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух