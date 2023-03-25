Рейтинг@Mail.ru
Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/dnr-1860554581.html
Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух
Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух - РИА Новости, 25.03.2023
Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух
Число мирных граждан, погибших при обстрелах ДНР в пятницу, увеличилось до двух, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:36
2023-03-25T08:36
донецкая народная республика
волновахский район
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d3bfdc91f007272b16058f9f92b5e64.jpg
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Число мирных граждан, погибших при обстрелах ДНР в пятницу, увеличилось до двух, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 марта поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Кирилловка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): - по улице Советской, 52 погиб мужчина 1941 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее в пятницу вечером представительство сообщило о гибели женщины при обстреле села Никольское в ДНР.
https://ria.ru/20230324/obstrely-1860533396.html
донецкая народная республика
волновахский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfef28f1c966624498cee47cc7e96030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, волновахский район, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Волновахский район, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух

Число мирных жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Число мирных граждан, погибших при обстрелах ДНР в пятницу, увеличилось до двух, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 марта поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Кирилловка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): - по улице Советской, 52 погиб мужчина 1941 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее в пятницу вечером представительство сообщило о гибели женщины при обстреле села Никольское в ДНР.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Советник Пушилина назвал причину усиления обстрелов городов в ДНР из РСЗО
Вчера, 23:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала