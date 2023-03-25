https://ria.ru/20230325/dnr-1860554581.html

Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух

Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух - РИА Новости, 25.03.2023

Число жителей ДНР, погибших при обстрелах в пятницу, увеличилось до двух

Число мирных граждан, погибших при обстрелах ДНР в пятницу, увеличилось до двух, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:36

2023-03-25T08:36

2023-03-25T08:36

донецкая народная республика

волновахский район

сцкк

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Число мирных граждан, погибших при обстрелах ДНР в пятницу, увеличилось до двух, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 марта поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Кирилловка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): - по улице Советской, 52 погиб мужчина 1941 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Ранее в пятницу вечером представительство сообщило о гибели женщины при обстреле села Никольское в ДНР.

https://ria.ru/20230324/obstrely-1860533396.html

донецкая народная республика

волновахский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, волновахский район, сцкк, происшествия