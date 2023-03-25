https://ria.ru/20230325/depp-1860488511.html
Джонни Депп рассказал о своей жизни после скандального развода с Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о своей жизни после скандального развода с Эмбер Херд - РИА Новости, 25.03.2023
Джонни Депп рассказал о своей жизни после скандального развода с Эмбер Херд
Актер Джонни Депп рассказал о своей жизни и переезде в графство Сомерсет после скандального развода с Эмбер Херд, сообщает Metro UK со ссылкой на Somerset... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T22:29
2023-03-25T22:29
2023-03-25T22:29
шоубиз
джонни депп
эмбер херд
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актер Джонни Депп рассказал о своей жизни и переезде в графство Сомерсет после скандального развода с Эмбер Херд, сообщает Metro UK со ссылкой на Somerset Studio Magazine.По словам звезды Голливуда, он выбрал для проживания Великобританию из-за размеренного и спокойного уклада местных жителей. Звезда "Пиратов Карибского моря" добавил, что в Сомерсете ему удается избежать назойливого внимания, хотя иногда там бывает многолюдно. Актер приобрел особняк в графстве Сомерсет за 13 миллионов фунтов стерлингов в 2014 году. По информации СМИ, в доме находятся 12 спален и восемь ванных комнат. Однако переехал он в него недавно. Депп подал иск о клевете в связи со статьей в Washington Post, опубликованной в конце 2018 года, в которой его бывшая жена Эмбер Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие. Депп заявил, что эта публикация стоила ему ролей. Он требовал с Херд компенсации в размере 50 миллионов долларов, в ответ она подала иск о взыскании с Деппа ста миллионов долларов, обвинив адвоката известного актера в клевете.В ходе судебного рассмотрения, заседания которого транслировались в прямом эфире, выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. В суде заслушали аудиозапись, из которой якобы следует, что Херд говорила Деппу, будто это она била его, а не он ее. По словам Деппа, в ходе одной ссоры Эмбер бросила в него бутылку, кончик его пальца был отрезан. Актриса со своей стороны говорила, что била Деппа только в целях самообороны. Она также рассказала о серьезных проблемах бывшего супруга с наркотиками.Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году, в январе 2014 он сделал ей предложение, через год они поженились, но уже в мае 2016-го Эмбер подала на развод.
https://ria.ru/20220801/kherd-1806421984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джонни депп, эмбер херд, жилье, сомерсет, великобритания, звезды, знаменитости, развод
Шоубиз, Джонни Депп, Эмбер Херд, Жилье, Сомерсет, Великобритания, звезды, Знаменитости, развод
Джонни Депп рассказал о своей жизни после скандального развода с Эмбер Херд
Актер Джонни Депп рассказал о том, как живет после скандального развода с Эмбер Херд
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Актер Джонни Депп рассказал о своей жизни и переезде в графство Сомерсет после скандального развода с Эмбер Херд, сообщает
Metro UK со ссылкой на Somerset Studio Magazine.
По словам звезды Голливуда, он выбрал для проживания Великобританию из-за размеренного и спокойного уклада местных жителей.
«
"Я люблю места с характером! Британцы не переходят границы дозволенного. Я довольно застенчивый человек. Это одна из замечательных черт Британии. Здесь могу быть собой. Это здорово. Мне нравится ходить по разным местам и знакомиться с людьми. Но я не такой экстраверт, как обо мне думают", – признался Депп.
Звезда "Пиратов Карибского моря" добавил, что в Сомерсете ему удается избежать назойливого внимания, хотя иногда там бывает многолюдно.
«
"Здесь я не окружен людьми, которые хотят сделать селфи", – отметил Депп.
Актер приобрел особняк в графстве Сомерсет за 13 миллионов фунтов стерлингов в 2014 году. По информации СМИ, в доме находятся 12 спален и восемь ванных комнат. Однако переехал он в него недавно.
Депп подал иск о клевете в связи со статьей в Washington Post, опубликованной в конце 2018 года, в которой его бывшая жена Эмбер Херд
жаловалась на пережитое домашнее насилие. Депп заявил, что эта публикация стоила ему ролей. Он требовал с Херд компенсации в размере 50 миллионов долларов, в ответ она подала иск о взыскании с Деппа ста миллионов долларов, обвинив адвоката известного актера в клевете.
В ходе судебного рассмотрения, заседания которого транслировались в прямом эфире, выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. В суде заслушали аудиозапись, из которой якобы следует, что Херд говорила Деппу, будто это она била его, а не он ее. По словам Деппа, в ходе одной ссоры Эмбер бросила в него бутылку, кончик его пальца был отрезан. Актриса со своей стороны говорила, что била Деппа только в целях самообороны. Она также рассказала о серьезных проблемах бывшего супруга с наркотиками.
Отношения Деппа и Херд начались в 2011 году, в январе 2014 он сделал ей предложение, через год они поженились, но уже в мае 2016-го Эмбер подала на развод.
Херд после суда с Деппом продала дом за миллион долларов