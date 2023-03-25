https://ria.ru/20230325/delo-1860641720.html

На экс-преподавателя ВШЭ завели дело по статье о фейках о ВС России

На экс-преподавателя ВШЭ завели дело по статье о фейках о ВС России - РИА Новости, 25.03.2023

На экс-преподавателя ВШЭ завели дело по статье о фейках о ВС России

Следователи возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении 51-летнего мужчины, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:34

2023-03-25T20:34

2023-03-25T22:58

происшествия

юлия иванова

россия

константин сонин

следственный комитет россии (ск рф)

высшая школа экономики (вшэ)

чикагский университет

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении 51-летнего мужчины, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", – сказала Иванова. Следствие установило, что с апреля по июль минувшего года мужчина в своем телеграм-канале размещал публикации с фейками о российских военных при проведении спецоперации. Как показало экспертное заключение, публикации содержат "лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды" в отношении вооруженных сил России, добавила Иванова. "По информации, полученной следствием, мужчина выкладывал публикации в своем канале, находясь за пределами РФ. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск", – подытожила она. По данным источника агентства РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об экс-преподавателе ВШЭ Константине Сонине. Как следует из открытых источников, Сонин – экономист, профессор Чикагского университета.

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858772656.html

https://ria.ru/20230315/feyki-1858121694.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, юлия иванова, россия, константин сонин, следственный комитет россии (ск рф), высшая школа экономики (вшэ), чикагский университет