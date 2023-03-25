https://ria.ru/20230325/delo-1860641720.html
На экс-преподавателя ВШЭ завели дело по статье о фейках о ВС России
На экс-преподавателя ВШЭ завели дело по статье о фейках о ВС России - РИА Новости, 25.03.2023
На экс-преподавателя ВШЭ завели дело по статье о фейках о ВС России
Следователи возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении 51-летнего мужчины, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:34
2023-03-25T20:34
2023-03-25T22:58
происшествия
юлия иванова
россия
константин сонин
следственный комитет россии (ск рф)
высшая школа экономики (вшэ)
чикагский университет
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении 51-летнего мужчины, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" частью 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", – сказала Иванова. Следствие установило, что с апреля по июль минувшего года мужчина в своем телеграм-канале размещал публикации с фейками о российских военных при проведении спецоперации. Как показало экспертное заключение, публикации содержат "лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды" в отношении вооруженных сил России, добавила Иванова. "По информации, полученной следствием, мужчина выкладывал публикации в своем канале, находясь за пределами РФ. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск", – подытожила она. По данным источника агентства РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об экс-преподавателе ВШЭ Константине Сонине. Как следует из открытых источников, Сонин – экономист, профессор Чикагского университета.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858772656.html
https://ria.ru/20230315/feyki-1858121694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, юлия иванова, россия, константин сонин, следственный комитет россии (ск рф), высшая школа экономики (вшэ), чикагский университет
Происшествия, Юлия Иванова, Россия, Константин Сонин, Следственный комитет России (СК РФ), Высшая школа экономики (ВШЭ), Чикагский университет
На экс-преподавателя ВШЭ завели дело по статье о фейках о ВС России
СК возбудил дело о дискредитации ВС России в отношении экс-профессора НИУ ВШЭ Сонина