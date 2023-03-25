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Путин прокомментировал отказ Дании от расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 25.03.2023
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21:38 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/daniya-1860653252.html
Путин прокомментировал отказ Дании от расследования по "Северным потокам"
Путин прокомментировал отказ Дании от расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 25.03.2023
Путин прокомментировал отказ Дании от расследования по "Северным потокам"
Дания обтекаемо ответила России на предложении о совместном обследовании ниток "Северного потока", сообщив, что не нуждается в помощи, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T21:38
2023-03-25T21:38
россия
nord stream 2 ag
газпром
северный поток — 2
северный поток
авария на "северных потоках"
павел зарубин
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дания обтекаемо ответила России на предложении о совместном обследовании ниток "Северного потока", сообщив, что не нуждается в помощи, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока — 2", участвовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта. Он имеет форму цилиндра высотой около 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Ведомство не исключает, что это морской дымовой буй. "Переговорили с датскими властями и предложили им сразу же, немедленно, совместно и с привлечением международных экспертов обследовать этот участок, полагая, что там может быть заложено ещё одно взрывное устройство, которое по каким-то причинам не взорвалось. Но мы получили такой обтекаемый ответ, что в наших услугах особенно не нуждаются, а если это будет нужно, то нас когда-нибудь об этом проинформируют",- сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Он добавил, что российские специалисты - взрывотехники после изучения фотографий сделали вывод, что предмет, найденный на стыке двух труб, "это, возможно, антенна приёма сигнала либо с воздуха, либо из космоса, для инициирования взрывного устройства", и датская сторона была проинформирована об этом. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230324/sholts-1860451210.html
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россия, nord stream 2 ag, газпром, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", павел зарубин, владимир путин, дания, в мире
Россия, Nord Stream 2 AG, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Павел Зарубин, Владимир Путин, Дания, В мире
Путин прокомментировал отказ Дании от расследования по "Северным потокам"

Путин назвал ответ Дании на предложение о расследовании по "Северным потокам" обтекаемым

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкКопенгаген, Дания
Копенгаген, Дания - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Копенгаген, Дания. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Дания обтекаемо ответила России на предложении о совместном обследовании ниток "Северного потока", сообщив, что не нуждается в помощи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока — 2", участвовать в операции по извлечению обнаруженного рядом с газопроводом объекта. Он имеет форму цилиндра высотой около 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Ведомство не исключает, что это морской дымовой буй.
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"Переговорили с датскими властями и предложили им сразу же, немедленно, совместно и с привлечением международных экспертов обследовать этот участок, полагая, что там может быть заложено ещё одно взрывное устройство, которое по каким-то причинам не взорвалось. Но мы получили такой обтекаемый ответ, что в наших услугах особенно не нуждаются, а если это будет нужно, то нас когда-нибудь об этом проинформируют",- сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
Он добавил, что российские специалисты - взрывотехники после изучения фотографий сделали вывод, что предмет, найденный на стыке двух труб, "это, возможно, антенна приёма сигнала либо с воздуха, либо из космоса, для инициирования взрывного устройства", и датская сторона была проинформирована об этом.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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РоссияNord Stream 2 AGГазпромСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"Павел ЗарубинВладимир ПутинДанияВ мире
 
 
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