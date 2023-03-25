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Эстонская премьера "Чебурашки" прошла в Нарве - РИА Новости, 25.03.2023
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Культура
 
19:51 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/cheburashka-1860637837.html
Эстонская премьера "Чебурашки" прошла в Нарве
Эстонская премьера "Чебурашки" прошла в Нарве - РИА Новости, 25.03.2023
Эстонская премьера "Чебурашки" прошла в Нарве
Эстонская премьера фильма "Чебурашка" прошла в Нарве; этот город стал единственным в республике, где прокатчик решился на показ российской ленты. Корреспондент... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T19:51
2023-03-25T19:51
культура
нарва
эстония
россия
дмитрий дьяченко
сергей гармаш
елена яковлева
новости культуры
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НАРВА (Эстония), 25 мар — РИА Новости. Эстонская премьера фильма "Чебурашка" прошла в Нарве; этот город стал единственным в республике, где прокатчик решился на показ российской ленты. Корреспондент РИА Новости побывал в субботу на сеансе в одном из нарвских кинотеатров. "Бери билеты заранее! На выходные их может не быть!" - напутствовал знакомый эстонец. Предупреждение было как нельзя кстати - все места в 130-местном зале на послеобеденный сеанс оказались раскуплены. Та же ситуация была и с билетами на воскресенье. В выходные их стоимость достигает почти 7,5 евро. Билеты продаются в автомате в фойе кинотеатра либо на сайте культурного учреждения. Зрители, пришедшие на новую российскую ленту, были, как правило, с детьми: представители старшего поколения привели внуков, родители - дочек и сыновей. Публика общалась на русском языке, да и сам фильм в Нарве показывают в оригинале - на русском с эстонскими субтитрами. Подавляющее большинство зрителей выходили из зала с приятными впечатлениями. "Очень не хватает подобного доброго кино, как и вообще кино на русском", - сказала местная жительница Евгения Лоо. На показ приезжали и жители соседних городов Эстонии. "Очень добрый фильм. Смеялись много, ну и слезу пустила пару раз, чего уж... Совсем не пожалела, что приехали. Ждем продолжения", - отметила жительница города Йыхви по имени Анна, которая смотрела кино вместе с сыном. Параллельно в соседних залах показывали зарубежные кинопроизведения - в частности, комедии "Шазам! Ярость богов" и "Астерикс и Обеликс: Поднебесная империя". Продажи на эти сеансы, по данным на сайте кинотеатра, были заметно ниже - посетители раскупили от 20% до 50% билетов. Несмотря на то, что "Чебурашку" в Нарве начали показывать всего три дня назад, торговля отреагировала на событие максимально оперативно. Видимо, желая разделить успех российского семейного кино, в торговом центре, где расположен кинотеатр, появились фигурки ушастого зверька с коричневой шубкой. "Чебурашка" — российский семейный комедийный фильм режиссера Дмитрия Дьяченко. Согласно сюжету, главный герой ленты прибывает в тихий приморский городок, чтобы найти себе имя, друзей и дом. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка. Премьера фильма прошла 23 декабря 2022 года в московском кинотеатре "Октябрь", выход в широкий прокат в России состоялся 1 января 2023 года. Лента за три дня окупила свой первоначальный бюджет в 850 миллионов рублей и впоследствии, по данным из открытых источников, стала самым кассовым фильмом в российском прокате за всю его историю.
https://ria.ru/20230302/cheburashka-1855367318.html
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нарва, эстония, россия, дмитрий дьяченко, сергей гармаш, елена яковлева, новости культуры, чебурашка
Культура, Нарва, Эстония, Россия, Дмитрий Дьяченко, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Новости культуры, Чебурашка
Эстонская премьера "Чебурашки" прошла в Нарве

В Нарве прошла премьера "Чебурашки", больше нигде в Эстонии российский фильм не показывают

© Централ ПартнершипПостер фильма "Чебурашка"
Постер фильма Чебурашка
© Централ Партнершип
Постер фильма "Чебурашка". Архивное фото
Читать ria.ru в
НАРВА (Эстония), 25 мар — РИА Новости. Эстонская премьера фильма "Чебурашка" прошла в Нарве; этот город стал единственным в республике, где прокатчик решился на показ российской ленты. Корреспондент РИА Новости побывал в субботу на сеансе в одном из нарвских кинотеатров.
"Бери билеты заранее! На выходные их может не быть!" - напутствовал знакомый эстонец. Предупреждение было как нельзя кстати - все места в 130-местном зале на послеобеденный сеанс оказались раскуплены. Та же ситуация была и с билетами на воскресенье. В выходные их стоимость достигает почти 7,5 евро. Билеты продаются в автомате в фойе кинотеатра либо на сайте культурного учреждения.
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2 марта, 14:26
Зрители, пришедшие на новую российскую ленту, были, как правило, с детьми: представители старшего поколения привели внуков, родители - дочек и сыновей. Публика общалась на русском языке, да и сам фильм в Нарве показывают в оригинале - на русском с эстонскими субтитрами. Подавляющее большинство зрителей выходили из зала с приятными впечатлениями. "Очень не хватает подобного доброго кино, как и вообще кино на русском", - сказала местная жительница Евгения Лоо. На показ приезжали и жители соседних городов Эстонии. "Очень добрый фильм. Смеялись много, ну и слезу пустила пару раз, чего уж... Совсем не пожалела, что приехали. Ждем продолжения", - отметила жительница города Йыхви по имени Анна, которая смотрела кино вместе с сыном.
Параллельно в соседних залах показывали зарубежные кинопроизведения - в частности, комедии "Шазам! Ярость богов" и "Астерикс и Обеликс: Поднебесная империя". Продажи на эти сеансы, по данным на сайте кинотеатра, были заметно ниже - посетители раскупили от 20% до 50% билетов.
Несмотря на то, что "Чебурашку" в Нарве начали показывать всего три дня назад, торговля отреагировала на событие максимально оперативно. Видимо, желая разделить успех российского семейного кино, в торговом центре, где расположен кинотеатр, появились фигурки ушастого зверька с коричневой шубкой.
"Чебурашка" — российский семейный комедийный фильм режиссера Дмитрия Дьяченко. Согласно сюжету, главный герой ленты прибывает в тихий приморский городок, чтобы найти себе имя, друзей и дом. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка. Премьера фильма прошла 23 декабря 2022 года в московском кинотеатре "Октябрь", выход в широкий прокат в России состоялся 1 января 2023 года. Лента за три дня окупила свой первоначальный бюджет в 850 миллионов рублей и впоследствии, по данным из открытых источников, стала самым кассовым фильмом в российском прокате за всю его историю.
Кадр из фильма Чебурашка
Гармаш прокомментировал успех в прокате фильма "Чебурашка"
3 марта, 13:06
 
КультураНарваЭстонияРоссияДмитрий ДьяченкоСергей ГармашЕлена ЯковлеваНовости культурыЧебурашка
 
 
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