https://ria.ru/20230325/cheburashka-1860637837.html

Эстонская премьера "Чебурашки" прошла в Нарве

Эстонская премьера "Чебурашки" прошла в Нарве - РИА Новости, 25.03.2023

Эстонская премьера "Чебурашки" прошла в Нарве

Эстонская премьера фильма "Чебурашка" прошла в Нарве; этот город стал единственным в республике, где прокатчик решился на показ российской ленты. Корреспондент... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T19:51

2023-03-25T19:51

2023-03-25T19:51

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нарва

эстония

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дмитрий дьяченко

сергей гармаш

елена яковлева

новости культуры

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НАРВА (Эстония), 25 мар — РИА Новости. Эстонская премьера фильма "Чебурашка" прошла в Нарве; этот город стал единственным в республике, где прокатчик решился на показ российской ленты. Корреспондент РИА Новости побывал в субботу на сеансе в одном из нарвских кинотеатров. "Бери билеты заранее! На выходные их может не быть!" - напутствовал знакомый эстонец. Предупреждение было как нельзя кстати - все места в 130-местном зале на послеобеденный сеанс оказались раскуплены. Та же ситуация была и с билетами на воскресенье. В выходные их стоимость достигает почти 7,5 евро. Билеты продаются в автомате в фойе кинотеатра либо на сайте культурного учреждения. Зрители, пришедшие на новую российскую ленту, были, как правило, с детьми: представители старшего поколения привели внуков, родители - дочек и сыновей. Публика общалась на русском языке, да и сам фильм в Нарве показывают в оригинале - на русском с эстонскими субтитрами. Подавляющее большинство зрителей выходили из зала с приятными впечатлениями. "Очень не хватает подобного доброго кино, как и вообще кино на русском", - сказала местная жительница Евгения Лоо. На показ приезжали и жители соседних городов Эстонии. "Очень добрый фильм. Смеялись много, ну и слезу пустила пару раз, чего уж... Совсем не пожалела, что приехали. Ждем продолжения", - отметила жительница города Йыхви по имени Анна, которая смотрела кино вместе с сыном. Параллельно в соседних залах показывали зарубежные кинопроизведения - в частности, комедии "Шазам! Ярость богов" и "Астерикс и Обеликс: Поднебесная империя". Продажи на эти сеансы, по данным на сайте кинотеатра, были заметно ниже - посетители раскупили от 20% до 50% билетов. Несмотря на то, что "Чебурашку" в Нарве начали показывать всего три дня назад, торговля отреагировала на событие максимально оперативно. Видимо, желая разделить успех российского семейного кино, в торговом центре, где расположен кинотеатр, появились фигурки ушастого зверька с коричневой шубкой. "Чебурашка" — российский семейный комедийный фильм режиссера Дмитрия Дьяченко. Согласно сюжету, главный герой ленты прибывает в тихий приморский городок, чтобы найти себе имя, друзей и дом. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка. Премьера фильма прошла 23 декабря 2022 года в московском кинотеатре "Октябрь", выход в широкий прокат в России состоялся 1 января 2023 года. Лента за три дня окупила свой первоначальный бюджет в 850 миллионов рублей и впоследствии, по данным из открытых источников, стала самым кассовым фильмом в российском прокате за всю его историю.

https://ria.ru/20230302/cheburashka-1855367318.html

https://ria.ru/20230303/cheburashka-1855605296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нарва, эстония, россия, дмитрий дьяченко, сергей гармаш, елена яковлева, новости культуры, чебурашка