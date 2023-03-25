https://ria.ru/20230325/chatgpt-1860549977.html

Личные данные ряда пользователей ChatGPT утекли в сеть после сбоя в ИИ

Личные данные ряда пользователей ChatGPT утекли в сеть после сбоя в ИИ - РИА Новости, 25.03.2023

Личные данные ряда пользователей ChatGPT утекли в сеть после сбоя в ИИ

Личные данные пользователей чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT утекли в сеть из-за ошибки в работе ИИ, которую позднее обнаружила... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T07:31

2023-03-25T07:31

2023-03-25T07:33

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Личные данные пользователей чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT утекли в сеть из-за ошибки в работе ИИ, которую позднее обнаружила компания-разработчик OpenAI. В понедельник пользователи чат-бота сообщали о масштабных сбоях в его работе. Жалобы начали поступать в 11.50 мск. Пик пришелся на 12.21 мск, когда количество жалоб превысило тысячу только в США. Сбои наблюдались также в Великобритании, Канаде и Израиле. "Некоторые пользователи могли видеть имена и фамилии других активных пользователей, а также их адреса электронной почты, платежные адреса, последние четыре цифры (только) кредитных карт и их сроки действия", - говорится в заявлении компании OpenAI на ее официальном сайте. В компании отметили, что данная ошибка была обнаружена в понедельник, из-за нее некоторые электронные письма с подтверждением подписки на ChatGPT были отправлены не тем пользователям. В письмах содержались последние четыре цифры номеров кредитных карт других пользователей, однако полные номера кредитных карт "не отображались". В общей сложности, согласно заявлению компании-разработчика чат-бота, утечка данных затронула около 1,2% подписчиков ChatGPT. При этом в заявлении OpenAl данный показатель был назван "крайне низким". Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В конце января компания Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI. Ранее, 14 марта, OpenAI представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта GPT-4, способную распознавать как текст, так и изображения, а также решать сложные задачи с большей точностью.

https://ria.ru/20230311/chatgpt-1857167023.html

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microsoft corporation, сша, великобритания, канада, в мире