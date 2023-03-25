https://ria.ru/20230325/burkina-faso-1860568388.html

На саммит в Петербурге ждут делегацию от Буркина-Фасо на высоком уровне

На саммит в Петербурге ждут делегацию от Буркина-Фасо на высоком уровне - РИА Новости, 25.03.2023

На саммит в Петербурге ждут делегацию от Буркина-Фасо на высоком уровне

Москва рассчитывает на то, что делегации Буркина-Фасо и Кот-д"Ивуара будут представлены на высоком уровне на втором саммите Россия-Африка, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:30

2023-03-25T10:30

2023-03-25T10:30

буркина-фасо

санкт-петербург

россия

алексей салтыков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает на то, что делегации Буркина-Фасо и Кот-д"Ивуара будут представлены на высоком уровне на втором саммите Россия-Африка, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д"Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков. По его словам, российская сторона уже передала руководствам обеих стран приглашения на участие в саммите. Первый саммит "Россия-Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй запланирован на июль 2023 года в Санкт-Петербурге. "Мы исходим из того, что этот вопрос стоит на повестке дня, но поскольку в африканских реалиях все решения принимаются достаточно в поздней стадии - уже ближе непосредственно к проведению мероприятий, я думаю, что пока еще рано говорить о составе делегации, но мы рассчитываем, что ивуарская и буркинийская делегации будут представлены на максимально высоком уровне", - сказал дипломат в интервью РИА Новости. Салтыков также объяснил, что приоритетной задачей нынешнего президента Буркина-Фасо капитана Ибраима Траоре на данный момент является обеспечение безопасности в связи с двумя государственными переворотами, произошедших в стране в 2022 году. "Ситуация с терроризмом в стране достаточно серьезная, и центральное правительство сейчас прилагает максимум усилий для стабилизации, чтобы она не деградировала дальше. С начала ноября проведено несколько успешных операций по купированию расползания джихадистской активности в стране. Как сказал сам президент, он нужен стране, он лично руководит полевыми операциями", - пояснил посол. При этом он не исключил, что Траоре может поручить кому-либо из правительства возглавить делегацию на этом форуме, отметив, что Россия на это рассчитывает, и будет продолжать работать над тем, чтобы добиваться высокого участия буркинийцев на втором саммите Россия-Африка. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859217990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

буркина-фасо, санкт-петербург, россия, алексей салтыков