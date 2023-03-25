https://ria.ru/20230325/britanets-1860594364.html

"Какой бардак!" Британцу пришлось поехать в Киев за медпомощью

"Какой бардак!" Британцу пришлось поехать в Киев за медпомощью - РИА Новости, 25.03.2023

"Какой бардак!" Британцу пришлось поехать в Киев за медпомощью

Британец Ричард Хоу оказался вынужден отправиться в Киев за медицинской помощью из-за жесткого кризиса стоимости медуслуг в Великобритании, рассказала газета... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:29

2023-03-25T14:29

2023-03-25T15:21

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Британец Ричард Хоу оказался вынужден отправиться в Киев за медицинской помощью из-за жесткого кризиса стоимости медуслуг в Великобритании, рассказала газета The Mirror.По словам 58-летнего жителя Кембриджшира, за лечение зуба в местной клинике от него потребовали не менее тысячи фунтов стерлингов (порядка ста тысяч рублей)."Мне было очень больно, но мне сказали, что у меня нет шансов записаться на прием по страховке. И я получил лечение на Украине, сразу. Это просто показывает, какой беспорядок сейчас царит в области стоматологической помощи по страховке", — посетовал он журналистам.Хоу рассказал, что билеты на самолет стоили ему 127 фунтов стерлингов, также он заплатил 54 фунта за поездку на поезде. В Киеве ему дренировали абсцесс и сделали дополнительные процедуры, включая обработку трех корневых каналов и пломбирование, за 220 фунтов стерлингов.Британец, который до этого проработал несколько лет на Украине в сфере продажи автомобилей, возмутился также тому, что Великобритания принимает украинских беженцев, у которых, как он считает, нет возможности получить там адекватную медицинскую помощь.

https://ria.ru/20230323/bank-1860103529.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, великобритания, киев, украина