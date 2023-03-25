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В Польше создадут технологические линии для производства боеприпасов - РИА Новости, 25.03.2023
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23:36 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/boepripasy-1860664272.html
В Польше создадут технологические линии для производства боеприпасов
В Польше создадут технологические линии для производства боеприпасов - РИА Новости, 25.03.2023
В Польше создадут технологические линии для производства боеприпасов
Польша создаст новые технологические линии по производству боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:36
2023-03-25T23:36
украина
польша
россия
матеуш моравецкий
сергей лавров
нато
евросоюз
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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Польша создаст новые технологические линии по производству боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM. По словам Моравецкого, в понедельник в Польшу приедет Еврокомиссар по промышленности Тьерри Бретон, который посетит оружейный завод DEZAMET. "Мало того, что этот завод может рассчитывать на новые заказы, он также может рассчитывать на европейские деньги. На этом заводе и в других местах Польши мы будем устанавливать новые технологические линии для производства боеприпасов", - сказал Моравецкий. "На этом заводе мы постараемся как можно быстрее увеличить производство, учитывая, что там есть люди, есть компетенции, есть уже существующие технологические линии. Производительность этого завода слишком мала по сравнению с тем, что я хотел бы сегодня", - добавил он. По словам Моравецкого, Германия намерена поддержать частных производителей боеприпасов, и Польша хочет сделать то же самое. "В четверг я долго разговаривал с канцлером (Германии Олафом) Шольцем, и мы также говорили о боеприпасах. Он сказал мне, что хочет, чтобы две крупнейшие частные компании как можно скорее при поддержке немецкого государства смогли начать наращивать производство боеприпасов. Мы хотим сделать то же самое", - сказал премьер. При этом польский премьер заявил, что Украине необходимо поставлять несколько тысяч снарядов в день. "Ежедневно украинцы используют от двух до пяти тысяч, даже шесть тысяч снарядов. Поэтому это производство должно быть адекватным", - сказал он. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, польша, россия, матеуш моравецкий, сергей лавров, нато, евросоюз
Украина, Польша, Россия, Матеуш Моравецкий, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
В Польше создадут технологические линии для производства боеприпасов

RMF FM: Польша создаст новые технологические линии по производству боеприпасов для Киева

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЯщик с минометными снарядами на складе ВСУ
Ящик с минометными снарядами на складе ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ящик с минометными снарядами на складе ВСУ . Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 мар – РИА Новости. Польша создаст новые технологические линии по производству боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.
По словам Моравецкого, в понедельник в Польшу приедет Еврокомиссар по промышленности Тьерри Бретон, который посетит оружейный завод DEZAMET.
"Мало того, что этот завод может рассчитывать на новые заказы, он также может рассчитывать на европейские деньги. На этом заводе и в других местах Польши мы будем устанавливать новые технологические линии для производства боеприпасов", - сказал Моравецкий.
"На этом заводе мы постараемся как можно быстрее увеличить производство, учитывая, что там есть люди, есть компетенции, есть уже существующие технологические линии. Производительность этого завода слишком мала по сравнению с тем, что я хотел бы сегодня", - добавил он.
По словам Моравецкого, Германия намерена поддержать частных производителей боеприпасов, и Польша хочет сделать то же самое.
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"В четверг я долго разговаривал с канцлером (Германии Олафом) Шольцем, и мы также говорили о боеприпасах. Он сказал мне, что хочет, чтобы две крупнейшие частные компании как можно скорее при поддержке немецкого государства смогли начать наращивать производство боеприпасов. Мы хотим сделать то же самое", - сказал премьер.
При этом польский премьер заявил, что Украине необходимо поставлять несколько тысяч снарядов в день. "Ежедневно украинцы используют от двух до пяти тысяч, даже шесть тысяч снарядов. Поэтому это производство должно быть адекватным", - сказал он.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаПольшаРоссияМатеуш МоравецкийСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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