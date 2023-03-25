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Путин оценил возможности Запада по наращиванию производства боеприпасов
Путин оценил возможности Запада по наращиванию производства боеприпасов - РИА Новости, 25.03.2023
Путин оценил возможности Запада по наращиванию производства боеприпасов
Страны Запада будут наращивать производство боеприпасов, но для них это будет очень сложно, для остальных стран НАТО - сложнее, чем для США, заявил президент... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T22:41
2023-03-25T22:41
2023-03-25T22:41
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нато
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Страны Запада будут наращивать производство боеприпасов, но для них это будет очень сложно, для остальных стран НАТО - сложнее, чем для США, заявил президент России Владимир Путин. "Думаю, что, если США собираются с 15 тысяч (единиц боеприпасов в месяц) выйти на 49 (тысяч единиц) в следующем, то для других это будет еще сложнее", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, владимир путин, павел зарубин, нато
США, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, НАТО
Путин оценил возможности Запада по наращиванию производства боеприпасов
Путин: Запад будет наращивать производство боеприпасов, но это ему будет очень сложно