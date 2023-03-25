https://ria.ru/20230325/boepripasy-1860659818.html

Путин оценил возможности Запада по наращиванию производства боеприпасов

Путин оценил возможности Запада по наращиванию производства боеприпасов - РИА Новости, 25.03.2023

Путин оценил возможности Запада по наращиванию производства боеприпасов

Страны Запада будут наращивать производство боеприпасов, но для них это будет очень сложно, для остальных стран НАТО - сложнее, чем для США, заявил президент... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T22:41

2023-03-25T22:41

2023-03-25T22:41

сша

россия

владимир путин

павел зарубин

нато

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Страны Запада будут наращивать производство боеприпасов, но для них это будет очень сложно, для остальных стран НАТО - сложнее, чем для США, заявил президент России Владимир Путин. "Думаю, что, если США собираются с 15 тысяч (единиц боеприпасов в месяц) выйти на 49 (тысяч единиц) в следующем, то для других это будет еще сложнее", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, владимир путин, павел зарубин, нато