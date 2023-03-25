TikTok срывает планы производителя боеприпасов для Украины
Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на дата-центр TikTok
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на дата-центр TikTok, из-за строительства которого ему не хватает электроэнергии для наращивания производства боеприпасов, в том числе для Украины, пишет газета VG.
Как говорится в материале, компания рассчитывает значительно расширить свое производство, располагающееся в бизнес-парке Raufoss в 100 километрах от Осло, для выпуска боеприпасов для норвежской армии, союзников по НАТО и "обороны" Украины, для этого ей необходимо дополнительные мощности и дополнительная электроэнергия.
Однако этому мешает дефицит электроэнергии, которая в том числе пойдет на нужды строящегося неподалеку нового дата-центра TikTok, для которого местная энергокомпания уже выделила огромную долю свободных мощностей.
"Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций", - заявил генеральный директор Nammo Мортен Брандтсег.
Как отметил менеджер местного поставщика электроэнергии Elvia Мортен Шау, энергосеть уже "более-менее заполнена". Брандтсег, в свою очередь, предупредил, что без доступа к дополнительным мощностям Nammo не сможет нарастить выпуск боеприпасов.
Директор по коммуникациям Nammo Фредрик Тангераас и управляющий директор Raufoss Ойвинд Хансебратен выразили мнение, что Норвегия "станет посмешищем" в НАТО, если TikTok, который обвиняют в "шпионаже", помешает нарастить производство норвежского оружия для союзников и "обороны" Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее в США, Великобритании, Новой Зеландии был введен запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент, Совет ЕС и ряд европейских стран.