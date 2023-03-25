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TikTok срывает планы производителя боеприпасов для Украины - РИА Новости, 25.03.2023
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03:33 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/boepripasy-1860543793.html
TikTok срывает планы производителя боеприпасов для Украины
TikTok срывает планы производителя боеприпасов для Украины - РИА Новости, 25.03.2023
TikTok срывает планы производителя боеприпасов для Украины
Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на дата-центр TikTok, из-за строительства которого ему не хватает электроэнергии для наращивания производства... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T03:33
2023-03-25T03:33
в мире
украина
россия
норвегия
нато
tiktok
дмитрий песков
сергей лавров
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на дата-центр TikTok, из-за строительства которого ему не хватает электроэнергии для наращивания производства боеприпасов, в том числе для Украины, пишет газета VG.Как говорится в материале, компания рассчитывает значительно расширить свое производство, располагающееся в бизнес-парке Raufoss в 100 километрах от Осло, для выпуска боеприпасов для норвежской армии, союзников по НАТО и "обороны" Украины, для этого ей необходимо дополнительные мощности и дополнительная электроэнергия.Однако этому мешает дефицит электроэнергии, которая в том числе пойдет на нужды строящегося неподалеку нового дата-центра TikTok, для которого местная энергокомпания уже выделила огромную долю свободных мощностей."Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций", - заявил генеральный директор Nammo Мортен Брандтсег.Как отметил менеджер местного поставщика электроэнергии Elvia Мортен Шау, энергосеть уже "более-менее заполнена". Брандтсег, в свою очередь, предупредил, что без доступа к дополнительным мощностям Nammo не сможет нарастить выпуск боеприпасов.Директор по коммуникациям Nammo Фредрик Тангераас и управляющий директор Raufoss Ойвинд Хансебратен выразили мнение, что Норвегия "станет посмешищем" в НАТО, если TikTok, который обвиняют в "шпионаже", помешает нарастить производство норвежского оружия для союзников и "обороны" Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее в США, Великобритании, Новой Зеландии был введен запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент, Совет ЕС и ряд европейских стран.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860495175.html
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в мире, украина, россия, норвегия, нато, tiktok, дмитрий песков, сергей лавров, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Норвегия, НАТО, TikTok, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Еврокомиссия
TikTok срывает планы производителя боеприпасов для Украины

Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на дата-центр TikTok

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на дата-центр TikTok, из-за строительства которого ему не хватает электроэнергии для наращивания производства боеприпасов, в том числе для Украины, пишет газета VG.
Как говорится в материале, компания рассчитывает значительно расширить свое производство, располагающееся в бизнес-парке Raufoss в 100 километрах от Осло, для выпуска боеприпасов для норвежской армии, союзников по НАТО и "обороны" Украины, для этого ей необходимо дополнительные мощности и дополнительная электроэнергия.
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Однако этому мешает дефицит электроэнергии, которая в том числе пойдет на нужды строящегося неподалеку нового дата-центра TikTok, для которого местная энергокомпания уже выделила огромную долю свободных мощностей.
"Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций", - заявил генеральный директор Nammo Мортен Брандтсег.
Как отметил менеджер местного поставщика электроэнергии Elvia Мортен Шау, энергосеть уже "более-менее заполнена". Брандтсег, в свою очередь, предупредил, что без доступа к дополнительным мощностям Nammo не сможет нарастить выпуск боеприпасов.
Директор по коммуникациям Nammo Фредрик Тангераас и управляющий директор Raufoss Ойвинд Хансебратен выразили мнение, что Норвегия "станет посмешищем" в НАТО, если TikTok, который обвиняют в "шпионаже", помешает нарастить производство норвежского оружия для союзников и "обороны" Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее в США, Великобритании, Новой Зеландии был введен запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент, Совет ЕС и ряд европейских стран.
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