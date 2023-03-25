https://ria.ru/20230325/bayden-1860541694.html
Саудовский телеканал унизил Байдена
Саудовский телеканал унизил Байдена - РИА Новости, 25.03.2023
Саудовский телеканал унизил Байдена
Саудовский телеканал MBC показал пародию на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, в которой американского лидера изобразили "незадачливым... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T02:22
2023-03-25T02:22
2023-03-25T02:22
в мире
сша
джо байден
камала харрис
саудовская аравия
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Саудовский телеканал MBC показал пародию на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, в которой американского лидера изобразили "незадачливым шутом", пишет издание New York Post.На ставшем "вирусным" видео "Байден", стоящий за трибуной в Белом доме на фоне флагов, отдает честь, после чего отходит в сторону и протягивает руку в пустоту. На найдя, кому пожать руку, "президент" поворачивается к флагам, где также никого нет, и приветственно машет рукой. После следует еще одна попытка пожать руку пустоте.Далее в кадре появляется взволнованная "Харрис", которая подзывает "Байдена", после чего они "позируют" перед камерой, пожимая друг другу руки. При этом после "Байден" вновь оборачивается к флагам и протягивает руку, а "вице-президент" США пытается его удержать на месте.Как отмечает NYP, это второй случай, когда саудовский MBC показывает пародию на американского лидера. В апреле прошлого года телеканал опубликовал ролик, в котором "Байден" изображен забывчивым стариком, который засыпает на трибуне, а "Харрис" пытается его разбудить.В ноябре прошлого года Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20230324/bayden-1860529616.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, саудовская аравия
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Саудовская Аравия
Саудовский телеканал унизил Байдена
NYP: саудовский телеканал выставил президента США Байдена шутом в своей пародии