https://ria.ru/20230325/bayden-1860541694.html

Саудовский телеканал унизил Байдена

Саудовский телеканал унизил Байдена - РИА Новости, 25.03.2023

Саудовский телеканал унизил Байдена

Саудовский телеканал MBC показал пародию на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, в которой американского лидера изобразили "незадачливым... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T02:22

2023-03-25T02:22

2023-03-25T02:22

в мире

сша

джо байден

камала харрис

саудовская аравия

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Саудовский телеканал MBC показал пародию на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, в которой американского лидера изобразили "незадачливым шутом", пишет издание New York Post.На ставшем "вирусным" видео "Байден", стоящий за трибуной в Белом доме на фоне флагов, отдает честь, после чего отходит в сторону и протягивает руку в пустоту. На найдя, кому пожать руку, "президент" поворачивается к флагам, где также никого нет, и приветственно машет рукой. После следует еще одна попытка пожать руку пустоте.Далее в кадре появляется взволнованная "Харрис", которая подзывает "Байдена", после чего они "позируют" перед камерой, пожимая друг другу руки. При этом после "Байден" вновь оборачивается к флагам и протягивает руку, а "вице-президент" США пытается его удержать на месте.Как отмечает NYP, это второй случай, когда саудовский MBC показывает пародию на американского лидера. В апреле прошлого года телеканал опубликовал ролик, в котором "Байден" изображен забывчивым стариком, который засыпает на трибуне, а "Харрис" пытается его разбудить.В ноябре прошлого года Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего, как считают оппоненты, является возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230324/bayden-1860529616.html

сша

саудовская аравия

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, саудовская аравия