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Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой - РИА Новости, 25.03.2023
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12:58 25.03.2023 (обновлено: 13:24 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/bayazitova-1860585524.html
Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой
Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой - РИА Новости, 25.03.2023
Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой
Генеральная прокуратура РФ ответила на обращение главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева по делу журналистки Александры Баязитовой и... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:58
2023-03-25T13:24
происшествия
россия
александра баязитова
валерий фадеев
анатолий разинкин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ ответила на обращение главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева по делу журналистки Александры Баязитовой и сообщила, что взяла на контроль ход и результаты следствия дела, сообщили в пресс-службе СПЧ. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев просил генпрокурора РФ взять данное уголовное дело на контроль и проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Баязитовой. В ответе Генпрокуратуры от имени первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина говорится, что при поступлении в следственный изолятор обвиняемая в установленном порядке прошла медицинское обследование. Также, как следует из письма, в целях активизации расследования надзирающим прокурором руководителю следственного органа внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено. "Ход и результаты следствия поставлены на контроль в Генеральной прокуратуре РФ", - ответили в Генпрокуратуре. Следствие вменяет Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.
https://ria.ru/20221227/bayazitova-1841778390.html
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происшествия, россия, александра баязитова, валерий фадеев, анатолий разинкин, генеральная прокуратура рф, промсвязьбанк
Происшествия, Россия, Александра Баязитова, Валерий Фадеев, Анатолий Разинкин, Генеральная прокуратура РФ, Промсвязьбанк
Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой

Генпрокуратура взяла на контроль дело журналистки Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ ответила на обращение главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева по делу журналистки Александры Баязитовой и сообщила, что взяла на контроль ход и результаты следствия дела, сообщили в пресс-службе СПЧ.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев просил генпрокурора РФ взять данное уголовное дело на контроль и проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Баязитовой.
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В ответе Генпрокуратуры от имени первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина говорится, что при поступлении в следственный изолятор обвиняемая в установленном порядке прошла медицинское обследование.
«
"Заболеваний, предусмотренных перечнем, установленным постановлением Правительства РФ и препятствующих содержанию под стражей, не установлено. Состояние здоровья врачами оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в ответе ведомства, опубликованном в телеграм-канале СПЧ.
Также, как следует из письма, в целях активизации расследования надзирающим прокурором руководителю следственного органа внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено.
"Ход и результаты следствия поставлены на контроль в Генеральной прокуратуре РФ", - ответили в Генпрокуратуре.
Следствие вменяет Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.
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ПроисшествияРоссияАлександра БаязитоваВалерий ФадеевАнатолий РазинкинГенеральная прокуратура РФПромсвязьбанк
 
 
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