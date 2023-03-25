Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой
Генпрокуратура взяла на контроль дело журналистки Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве
Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ ответила на обращение главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева по делу журналистки Александры Баязитовой и сообщила, что взяла на контроль ход и результаты следствия дела, сообщили в пресс-службе СПЧ.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев просил генпрокурора РФ взять данное уголовное дело на контроль и проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Баязитовой.
В ответе Генпрокуратуры от имени первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина говорится, что при поступлении в следственный изолятор обвиняемая в установленном порядке прошла медицинское обследование.
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"Заболеваний, предусмотренных перечнем, установленным постановлением Правительства РФ и препятствующих содержанию под стражей, не установлено. Состояние здоровья врачами оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в ответе ведомства, опубликованном в телеграм-канале СПЧ.
Также, как следует из письма, в целях активизации расследования надзирающим прокурором руководителю следственного органа внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено.
"Ход и результаты следствия поставлены на контроль в Генеральной прокуратуре РФ", - ответили в Генпрокуратуре.
Следствие вменяет Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.