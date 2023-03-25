https://ria.ru/20230325/bayazitova-1860585524.html

Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой

Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой - РИА Новости, 25.03.2023

Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой

Генеральная прокуратура РФ ответила на обращение главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева по делу журналистки Александры Баязитовой и... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:58

2023-03-25T12:58

2023-03-25T13:24

происшествия

россия

александра баязитова

валерий фадеев

анатолий разинкин

генеральная прокуратура рф

промсвязьбанк

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ ответила на обращение главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева по делу журналистки Александры Баязитовой и сообщила, что взяла на контроль ход и результаты следствия дела, сообщили в пресс-службе СПЧ. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев просил генпрокурора РФ взять данное уголовное дело на контроль и проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Баязитовой. В ответе Генпрокуратуры от имени первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина говорится, что при поступлении в следственный изолятор обвиняемая в установленном порядке прошла медицинское обследование. Также, как следует из письма, в целях активизации расследования надзирающим прокурором руководителю следственного органа внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено. "Ход и результаты следствия поставлены на контроль в Генеральной прокуратуре РФ", - ответили в Генпрокуратуре. Следствие вменяет Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено.

https://ria.ru/20221227/bayazitova-1841778390.html

https://ria.ru/20220811/bayazitova-1808830037.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, александра баязитова, валерий фадеев, анатолий разинкин, генеральная прокуратура рф, промсвязьбанк