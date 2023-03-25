https://ria.ru/20230325/bank-1860636997.html
Американцы сняли со счетов около ста миллиардов долларов после краха SVB
Американцы сняли со счетов около ста миллиардов долларов после краха SVB - РИА Новости, 25.03.2023
Американцы сняли со счетов около ста миллиардов долларов после краха SVB
Вкладчики американских банков сняли со счетов около 100 миллиардов долларов за несколько дней после краха Silicon Valley Bank (SVB), передает телеканал CNBC... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T19:43
2023-03-25T19:43
2023-03-25T21:19
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сша
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Вкладчики американских банков сняли со счетов около 100 миллиардов долларов за несколько дней после краха Silicon Valley Bank (SVB), передает телеканал CNBC News. Согласно новым данным Федеральной резервной системы США, с 10 марта, когда Silivon Valley Bank обанкротился, до 15 марта вкладчики сняли со счетов 98,4 миллиарда долларов. В основном капитала лишились небольшие финансовые организации. На счетах банков при этом осталось более 17,5 триллиона долларов, а снятые средства составили всего 0,6 процента от общей суммы вкладов. Кроме того, их объем в любом случае снижался за последний год, передает телеканал.В середине марта власти штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты перевели из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее двух триллионов долларов на ее стабилизацию. При этом еще 50 финансовых организаций могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему. Кроме того, американские экономисты на фоне банкротства SVB опубликовали исследование в Social Science Research Network о том, что паника незастрахованных клиентов и вывод ими средств из банков грозит проблемами 186 кредитным организациям, у которых может не хватить активов.
https://ria.ru/20230314/ssha-1857737531.html
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, silicon valley bank
Экономика, США, Федеральная резервная система США, Silicon Valley Bank
Американцы сняли со счетов около ста миллиардов долларов после краха SVB
CNBC News: американцы сняли со счетов около ста миллиардов долларов после краха банка SVB
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости.
Вкладчики американских банков сняли со счетов около 100 миллиардов долларов за несколько дней после краха Silicon Valley Bank (SVB), передает телеканал CNBC News
.
«
"Регуляторы вновь уверяют общественность в том, что финансовая система стабильна, а новые данные показывают, что клиенты сняли депозитов на сумму около 100 миллиардов долларов", — утверждает СМИ.
Согласно новым данным Федеральной резервной системы США, с 10 марта, когда Silivon Valley Bank обанкротился, до 15 марта вкладчики сняли со счетов 98,4 миллиарда долларов. В основном капитала лишились небольшие финансовые организации. На счетах банков при этом осталось более 17,5 триллиона долларов, а снятые средства составили всего 0,6 процента от общей суммы вкладов. Кроме того, их объем в любом случае снижался за последний год, передает телеканал.
В середине марта власти штата Калифорния
закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank
. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты перевели из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
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Вопреки заявлениям американских чиновников о том, что банковская система страны остается в безопасности, опрошенные РИА Новости эксперты подсчитали, что правительству США понадобится не менее двух триллионов долларов на ее стабилизацию. При этом еще 50 финансовых организаций могут обанкротиться до того, как власти решат структурную проблему.
Кроме того, американские экономисты на фоне банкротства SVB опубликовали исследование в Social Science Research Network о том, что паника незастрахованных клиентов и вывод ими средств из банков грозит проблемами 186 кредитным организациям, у которых может не хватить активов.
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