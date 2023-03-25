https://ria.ru/20230325/avtokreditovanie-1860581589.html

Комитет Совфеда рекомендовал увеличить программу льготного автокредитования

Комитет Совфеда рекомендовал увеличить программу льготного автокредитования - РИА Новости, 25.03.2023

Комитет Совфеда рекомендовал увеличить программу льготного автокредитования

Комитет СФ по экономической политике предлагает кабмину рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования государственной программы льготного... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:30

2023-03-25T12:30

2023-03-25T12:30

совет федерации рф

авто

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет СФ по экономической политике предлагает кабмину рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 году до 20 миллиардов рублей, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности (документ есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендовать правительству рассмотреть возможность внесения изменения в Федеральный закон ... №466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", предусмотрев увеличение за счет средств федерального бюджета ежегодных объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования ... в 2023 году до 20 миллиардов рублей", - говорится в документе. Сенаторы также предлагают увеличить программу льготного лизинга транспортных средств до 10 миллиардов рублей, "включая участие в программах электромобильного транспорта". "(Рекомендовать - ред.) выделение федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" дополнительного долгосрочного льготного финансирования в размере до 300 миллиардов рублей на комплексную программу, направленную на ускоренное освоение в Российской Федерации производства критически важных автомобильных компонентов", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20230316/integratsiya-1858431715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, авто, россия