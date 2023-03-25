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Комитет Совфеда рекомендовал увеличить программу льготного автокредитования - РИА Новости, 25.03.2023
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12:30 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/avtokreditovanie-1860581589.html
Комитет Совфеда рекомендовал увеличить программу льготного автокредитования
Комитет Совфеда рекомендовал увеличить программу льготного автокредитования - РИА Новости, 25.03.2023
Комитет Совфеда рекомендовал увеличить программу льготного автокредитования
Комитет СФ по экономической политике предлагает кабмину рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования государственной программы льготного... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:30
2023-03-25T12:30
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авто
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет СФ по экономической политике предлагает кабмину рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 году до 20 миллиардов рублей, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности (документ есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендовать правительству рассмотреть возможность внесения изменения в Федеральный закон ... №466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", предусмотрев увеличение за счет средств федерального бюджета ежегодных объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования ... в 2023 году до 20 миллиардов рублей", - говорится в документе. Сенаторы также предлагают увеличить программу льготного лизинга транспортных средств до 10 миллиардов рублей, "включая участие в программах электромобильного транспорта". "(Рекомендовать - ред.) выделение федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" дополнительного долгосрочного льготного финансирования в размере до 300 миллиардов рублей на комплексную программу, направленную на ускоренное освоение в Российской Федерации производства критически важных автомобильных компонентов", - отмечается в документе.
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совет федерации рф, авто, россия
Совет Федерации РФ, Авто, Россия
Комитет Совфеда рекомендовал увеличить программу льготного автокредитования

В Совфеде рекомендовали увеличить программу льготных автокредитов до 20 миллиардов рублей

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПосетитель автосалона
Посетитель автосалона - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет СФ по экономической политике предлагает кабмину рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования в 2023 году до 20 миллиардов рублей, говорится в рекомендациях комитета по итогам парламентских слушаний на тему развития автомобильной промышленности (документ есть в распоряжении РИА Новости).
"Рекомендовать правительству рассмотреть возможность внесения изменения в Федеральный закон ... №466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", предусмотрев увеличение за счет средств федерального бюджета ежегодных объемов финансирования государственной программы льготного автокредитования ... в 2023 году до 20 миллиардов рублей", - говорится в документе.
Сенаторы также предлагают увеличить программу льготного лизинга транспортных средств до 10 миллиардов рублей, "включая участие в программах электромобильного транспорта".
"(Рекомендовать - ред.) выделение федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" дополнительного долгосрочного льготного финансирования в размере до 300 миллиардов рублей на комплексную программу, направленную на ускоренное освоение в Российской Федерации производства критически важных автомобильных компонентов", - отмечается в документе.
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