https://ria.ru/20230325/arkheologiya-1860470013.html
Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта
Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта - РИА Новости, 25.03.2023
Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта
Археологи нашли статуи нескольких фараонов в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя в Гелиополе. В том числе скульптуру могущественного правителя Древнего Египта РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T04:00
2023-03-25T04:00
2023-03-25T04:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Археологи нашли статуи нескольких фараонов в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя в Гелиополе. В том числе скульптуру могущественного правителя Древнего Египта Рамсеса II (1279—1213 годах до нашей эры), пишет MailOnline. Храм основал Рамсес II, так что неудивительно, что в святилище его постамент, отмечается в публикации. Другие статуи изображают Рамсеса IX (1126 — 1108 годы до нашей эры), Хоремхеба (1323 — 1295 годы до нашей эры) и Псамметиха II (595 — 589 годы до нашей эры). Нашли ученые и скульптуру фараона, чью личность еще предстоит идентифицировать. По предварительным оценкам возраст этой статуи — около четырех тысяч лет. Храмы Солнца строили в 1550 — 1070 годы до нашей эры. Их посвящали богу Ра. Фараоны считались его земным воплощением и отвечали за содержание святилищ. В храмах Солнца устанавливали скульптуры богов и богинь. Верили, что эти статуи — сосуды сверхъестественной силы. Были и постаменты фараонов. MailOnline пишет, что они заказывались самими царствующими особами. Ранее сообщалось о том, что в пирамиде Хеопса нашли новый коридор.
https://ria.ru/20221227/ramesses-1841414044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, египет
Культура, Новости культуры, Археология, Египет
Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта
Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Археологи нашли статуи нескольких фараонов в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя в Гелиополе. В том числе скульптуру могущественного правителя Древнего Египта Рамсеса II (1279—1213 годах до нашей эры), пишет
MailOnline.
Храм основал Рамсес II, так что неудивительно, что в святилище его постамент, отмечается в публикации.
Другие статуи изображают Рамсеса IX (1126 — 1108 годы до нашей эры), Хоремхеба (1323 — 1295 годы до нашей эры) и Псамметиха II (595 — 589 годы до нашей эры). Нашли ученые и скульптуру фараона, чью личность еще предстоит идентифицировать. По предварительным оценкам возраст этой статуи — около четырех тысяч лет.
Храмы Солнца строили в 1550 — 1070 годы до нашей эры. Их посвящали богу Ра. Фараоны считались его земным воплощением и отвечали за содержание святилищ.
В храмах Солнца устанавливали скульптуры богов и богинь. Верили, что эти статуи — сосуды сверхъестественной силы. Были и постаменты фараонов. MailOnline пишет, что они заказывались самими царствующими особами.
Ранее сообщалось
о том, что в пирамиде Хеопса нашли новый коридор.
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта