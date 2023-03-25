Рейтинг@Mail.ru
Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:00 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/arkheologiya-1860470013.html
Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта
Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта - РИА Новости, 25.03.2023
Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта
Археологи нашли статуи нескольких фараонов в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя в Гелиополе. В том числе скульптуру могущественного правителя Древнего Египта РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T04:00
2023-03-25T04:00
культура
новости культуры
археология
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860468301_0:39:634:396_1920x0_80_0_0_4b2f22a06a23eced42e76dcf9382ea9b.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Археологи нашли статуи нескольких фараонов в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя в Гелиополе. В том числе скульптуру могущественного правителя Древнего Египта Рамсеса II (1279—1213 годах до нашей эры), пишет MailOnline. Храм основал Рамсес II, так что неудивительно, что в святилище его постамент, отмечается в публикации. Другие статуи изображают Рамсеса IX (1126 — 1108 годы до нашей эры), Хоремхеба (1323 — 1295 годы до нашей эры) и Псамметиха II (595 — 589 годы до нашей эры). Нашли ученые и скульптуру фараона, чью личность еще предстоит идентифицировать. По предварительным оценкам возраст этой статуи — около четырех тысяч лет. Храмы Солнца строили в 1550 — 1070 годы до нашей эры. Их посвящали богу Ра. Фараоны считались его земным воплощением и отвечали за содержание святилищ. В храмах Солнца устанавливали скульптуры богов и богинь. Верили, что эти статуи — сосуды сверхъестественной силы. Были и постаменты фараонов. MailOnline пишет, что они заказывались самими царствующими особами. Ранее сообщалось о том, что в пирамиде Хеопса нашли новый коридор.
https://ria.ru/20221227/ramesses-1841414044.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860468301_29:0:606:433_1920x0_80_0_0_5173ae40501a97909e1ff632851d0cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, археология, египет
Культура, Новости культуры, Археология, Египет
Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта

Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II

© Фото : Ministry of Tourism and AntiquitiesСтатуя фараона Рамзеса II
Статуя фараона Рамзеса II - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Археологи нашли статуи нескольких фараонов в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя в Гелиополе. В том числе скульптуру могущественного правителя Древнего Египта Рамсеса II (1279—1213 годах до нашей эры), пишет MailOnline.
Храм основал Рамсес II, так что неудивительно, что в святилище его постамент, отмечается в публикации.
Другие статуи изображают Рамсеса IX (1126 — 1108 годы до нашей эры), Хоремхеба (1323 — 1295 годы до нашей эры) и Псамметиха II (595 — 589 годы до нашей эры). Нашли ученые и скульптуру фараона, чью личность еще предстоит идентифицировать. По предварительным оценкам возраст этой статуи — около четырех тысяч лет.
Храмы Солнца строили в 1550 — 1070 годы до нашей эры. Их посвящали богу Ра. Фараоны считались его земным воплощением и отвечали за содержание святилищ.
В храмах Солнца устанавливали скульптуры богов и богинь. Верили, что эти статуи — сосуды сверхъестественной силы. Были и постаменты фараонов. MailOnline пишет, что они заказывались самими царствующими особами.
Ранее сообщалось о том, что в пирамиде Хеопса нашли новый коридор.
Ученые реконструировали образ Рамсеса II
Ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта
27 декабря 2022, 04:06
 
КультураНовости культурыАрхеологияЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала