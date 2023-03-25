https://ria.ru/20230325/arkheologiya-1860470013.html

Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта

Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта - РИА Новости, 25.03.2023

Археологи нашли статую могущественного фараона Древнего Египта

Археологи нашли статуи нескольких фараонов в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя в Гелиополе. В том числе скульптуру могущественного правителя Древнего Египта РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T04:00

2023-03-25T04:00

2023-03-25T04:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Археологи нашли статуи нескольких фараонов в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя в Гелиополе. В том числе скульптуру могущественного правителя Древнего Египта Рамсеса II (1279—1213 годах до нашей эры), пишет MailOnline. Храм основал Рамсес II, так что неудивительно, что в святилище его постамент, отмечается в публикации. Другие статуи изображают Рамсеса IX (1126 — 1108 годы до нашей эры), Хоремхеба (1323 — 1295 годы до нашей эры) и Псамметиха II (595 — 589 годы до нашей эры). Нашли ученые и скульптуру фараона, чью личность еще предстоит идентифицировать. По предварительным оценкам возраст этой статуи — около четырех тысяч лет. Храмы Солнца строили в 1550 — 1070 годы до нашей эры. Их посвящали богу Ра. Фараоны считались его земным воплощением и отвечали за содержание святилищ. В храмах Солнца устанавливали скульптуры богов и богинь. Верили, что эти статуи — сосуды сверхъестественной силы. Были и постаменты фараонов. MailOnline пишет, что они заказывались самими царствующими особами. Ранее сообщалось о том, что в пирамиде Хеопса нашли новый коридор.

https://ria.ru/20221227/ramesses-1841414044.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет