https://ria.ru/20230303/arkheologiya-1855342158.html

Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор

Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор - РИА Новости, 03.03.2023

Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор

Новый коридор был обнаружен в знаменитой пирамиде Хеопса в Египте, сообщает газета Al-Ahram со ссылкой на министра туризма и древностей Египта Ахмеда Ису. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T04:00

2023-03-03T04:00

2023-03-03T11:25

культура

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египет

гиза

археология

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КАИР, 3 мар – РИА Новости. Новый коридор был обнаружен в знаменитой пирамиде Хеопса в Египте, сообщает газета Al-Ahram со ссылкой на министра туризма и древностей Египта Ахмеда Ису. Длина коридора – девять метров, а ширина – 2,1 метра. Его нашли в ходе сканирования монументов Гизы, начавшегося в 2015 году. Иса добавил, что работа велась при сотрудничестве министерства, Высшего совета по делам памятников древности Египта и университетов из США, Франции, Японии, Германии и Канады. Возраст комплекс пирамид Гизы превышает 4,5 тысячи лет. Он расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром и состоит из пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина. Усыпальница первого (греческий вариант имени фараона Хуфу, жившего примерно в 2579-2556 годах до нашей эры) – самая большая и самая древняя из трех Великих пирамид. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Она сложена из 2,3 миллиона известняковых блоков средним весом 2,5 тонны каждый. Мумия самого фараона до сих пор не найдена.Недавно ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II.

https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html

египет

гиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, египет, гиза, археология