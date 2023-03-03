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Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор - РИА Новости, 03.03.2023
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Культура
 
04:00 03.03.2023 (обновлено: 11:25 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/arkheologiya-1855342158.html
Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор
Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор - РИА Новости, 03.03.2023
Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор
Новый коридор был обнаружен в знаменитой пирамиде Хеопса в Египте, сообщает газета Al-Ahram со ссылкой на министра туризма и древностей Египта Ахмеда Ису. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T04:00
2023-03-03T11:25
культура
новости культуры
египет
гиза
археология
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КАИР, 3 мар – РИА Новости. Новый коридор был обнаружен в знаменитой пирамиде Хеопса в Египте, сообщает газета Al-Ahram со ссылкой на министра туризма и древностей Египта Ахмеда Ису. Длина коридора – девять метров, а ширина – 2,1 метра. Его нашли в ходе сканирования монументов Гизы, начавшегося в 2015 году. Иса добавил, что работа велась при сотрудничестве министерства, Высшего совета по делам памятников древности Египта и университетов из США, Франции, Японии, Германии и Канады. Возраст комплекс пирамид Гизы превышает 4,5 тысячи лет. Он расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром и состоит из пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина. Усыпальница первого (греческий вариант имени фараона Хуфу, жившего примерно в 2579-2556 годах до нашей эры) – самая большая и самая древняя из трех Великих пирамид. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Она сложена из 2,3 миллиона известняковых блоков средним весом 2,5 тонны каждый. Мумия самого фараона до сих пор не найдена.Недавно ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II.
https://ria.ru/20230127/arkheologiya-1847536185.html
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новости культуры, египет, гиза, археология
Культура, Новости культуры, Египет, Гиза, Археология
Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор

Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса в Египте новый коридор

© AFP 2023 / AFPTV / Mohamed AbouelenenЭкран с трансляцией репортажа о новом коридоре, обнаруженном в пирамиде Хеопса
Экран с трансляцией репортажа о новом коридоре, обнаруженном в пирамиде Хеопса - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / AFPTV / Mohamed Abouelenen
Экран с трансляцией репортажа о новом коридоре, обнаруженном в пирамиде Хеопса
Читать ria.ru в
КАИР, 3 мар – РИА Новости. Новый коридор был обнаружен в знаменитой пирамиде Хеопса в Египте, сообщает газета Al-Ahram со ссылкой на министра туризма и древностей Египта Ахмеда Ису.
Длина коридора – девять метров, а ширина – 2,1 метра. Его нашли в ходе сканирования монументов Гизы, начавшегося в 2015 году.
Иса добавил, что работа велась при сотрудничестве министерства, Высшего совета по делам памятников древности Египта и университетов из США, Франции, Японии, Германии и Канады.
Возраст комплекс пирамид Гизы превышает 4,5 тысячи лет. Он расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром и состоит из пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.
Усыпальница первого (греческий вариант имени фараона Хуфу, жившего примерно в 2579-2556 годах до нашей эры) – самая большая и самая древняя из трех Великих пирамид. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Она сложена из 2,3 миллиона известняковых блоков средним весом 2,5 тонны каждый. Мумия самого фараона до сих пор не найдена.
Недавно ученые реконструировали образ могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II.
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