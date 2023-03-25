https://ria.ru/20230325/amorfnost-1860567286.html

Медведев рассказал, какую проблему решила спецоперация

Медведев рассказал, какую проблему решила спецоперация - РИА Новости, 25.03.2023

Медведев рассказал, какую проблему решила спецоперация

Проблема аморфности российского общества после начала военной спецоперации на Украине решена, люди понимают, что должны защищать Родину, заявил зампредседателя... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:21

2023-03-25T10:21

2023-03-25T10:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

дмитрий медведев

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Проблема аморфности российского общества после начала военной спецоперации на Украине решена, люди понимают, что должны защищать Родину, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Знаете, все-таки наше общество было аморфным. Оно стало гораздо более благополучным, чем в девяностые годы. Но вот эта аморфность, которая возникла в последнее время, в том числе за счет роста потребительского уровня жизни, когда люди не должны были определяться на чьей они стороне. Они готовы за свою страну встать, защищать ее или нет? Вот это тоже была проблема. В настоящий момент, на мой взгляд, она решена... Произошла структуризация общества, общественных интересов, люди понимают, что они должны защищать свою Родину. Это очень важно", - сказал Медведев. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230325/svo-1860565669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, донбасс, дмитрий медведев, владимир путин, общество