https://ria.ru/20230325/akunin-1860564997.html
Медведев призвал перестать экранизировать произведения Акунина
Медведев призвал перестать экранизировать произведения Акунина - РИА Новости, 25.03.2023
Медведев призвал перестать экранизировать произведения Акунина
Писатель Борис Акунин из-за рубежа проклинает Россию и ее граждан, а его книги продолжают экранизировать, такого быть не должно, убежден зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:05
2023-03-25T10:05
2023-03-25T10:23
культура
дмитрий медведев
россия
борис акунин
новости культуры
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Писатель Борис Акунин из-за рубежа проклинает Россию и ее граждан, а его книги продолжают экранизировать, такого быть не должно, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Есть всякие граждане, не хочу их специально упоминать, но просто в голове крутится пример, там какой-нибудь Акунин, да? Он талантливый писатель. Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию, соответственно, проклинает наши вооружённые силы и ребят, которые сражаются. В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам", - заявил Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Он выразил удивление, почему экранизируют только книги Акунина, в то время как "полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий". "Появляется – вот я посмотрел недавно, я сам фильм не смотрел, конечно, – очередная версия этого "Азазеля". Четвёртый раз поставили. Спрашивается, зачем? Ну закажите подобную антиутопию кому-то. Значит, нет, нужно деньги давать ему. Вот, значит, не должно быть такого. Живёшь там – живи, хочешь гадости говорить – говори. Но деньги в России получать нельзя", - сказал зампред Совбеза.
https://ria.ru/20220816/azazel-1809965943.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медведев показал фигу тем, кто критикует Россию за границей и зарабатывает в ней деньги
Медведев показал фигу всем, кто хочет жить за границей, критиковать Россию и зарабатывать в ней деньги.
2023-03-25T10:05
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, борис акунин, новости культуры
Культура, Дмитрий Медведев, Россия, Борис Акунин, Новости культуры
Медведев призвал перестать экранизировать произведения Акунина
Медведев: Акунин из-за рубежа проклинает Россию, а его произведения тут экранизируют
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Писатель Борис Акунин из-за рубежа проклинает Россию и ее граждан, а его книги продолжают экранизировать, такого быть не должно, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Есть всякие граждане, не хочу их специально упоминать, но просто в голове крутится пример, там какой-нибудь Акунин, да? Он талантливый писатель. Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию, соответственно, проклинает наши вооружённые силы и ребят, которые сражаются. В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам", - заявил Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Он выразил удивление, почему экранизируют только книги Акунина, в то время как "полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий".
"Появляется – вот я посмотрел недавно, я сам фильм не смотрел, конечно, – очередная версия этого "Азазеля". Четвёртый раз поставили. Спрашивается, зачем? Ну закажите подобную антиутопию кому-то. Значит, нет, нужно деньги давать ему. Вот, значит, не должно быть такого. Живёшь там – живи, хочешь гадости говорить – говори. Но деньги в России
получать нельзя", - сказал зампред Совбеза.
Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина