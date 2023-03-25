https://ria.ru/20230325/akunin-1860564997.html

Медведев призвал перестать экранизировать произведения Акунина

Медведев призвал перестать экранизировать произведения Акунина - РИА Новости, 25.03.2023

Медведев призвал перестать экранизировать произведения Акунина

Писатель Борис Акунин из-за рубежа проклинает Россию и ее граждан, а его книги продолжают экранизировать, такого быть не должно, убежден зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:05

2023-03-25T10:05

2023-03-25T10:23

культура

дмитрий медведев

россия

борис акунин

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860567166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c537bcc04f99f15b4b72a8b00f79968c.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Писатель Борис Акунин из-за рубежа проклинает Россию и ее граждан, а его книги продолжают экранизировать, такого быть не должно, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Есть всякие граждане, не хочу их специально упоминать, но просто в голове крутится пример, там какой-нибудь Акунин, да? Он талантливый писатель. Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию, соответственно, проклинает наши вооружённые силы и ребят, которые сражаются. В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам", - заявил Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Он выразил удивление, почему экранизируют только книги Акунина, в то время как "полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий". "Появляется – вот я посмотрел недавно, я сам фильм не смотрел, конечно, – очередная версия этого "Азазеля". Четвёртый раз поставили. Спрашивается, зачем? Ну закажите подобную антиутопию кому-то. Значит, нет, нужно деньги давать ему. Вот, значит, не должно быть такого. Живёшь там – живи, хочешь гадости говорить – говори. Но деньги в России получать нельзя", - сказал зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220816/azazel-1809965943.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев показал фигу тем, кто критикует Россию за границей и зарабатывает в ней деньги Медведев показал фигу всем, кто хочет жить за границей, критиковать Россию и зарабатывать в ней деньги. 2023-03-25T10:05 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, борис акунин, новости культуры