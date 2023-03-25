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В США отпустили на свободу руандийского активиста Русесабаджина - РИА Новости, 25.03.2023
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08:53 25.03.2023 (обновлено: 08:54 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/aktivist-1860556546.html
В США отпустили на свободу руандийского активиста Русесабаджина
В США отпустили на свободу руандийского активиста Русесабаджина - РИА Новости, 25.03.2023
В США отпустили на свободу руандийского активиста Русесабаджина
Руандийский активист Пол Русесабаджина, снискавший известность после выхода фильма "Отель "Руанда", отпущен на свободу благодаря содействию властей США, сообщил РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:53
2023-03-25T08:54
в мире
сша
руанда
доха
энтони блинкен
джейк салливан
поль кагаме
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Руандийский активист Пол Русесабаджина, снискавший известность после выхода фильма "Отель "Руанда", отпущен на свободу благодаря содействию властей США, сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы благодарны за то, что господин Русесабаджина был освобожден. Он был доставлен в сопровождении представителя американских властей в посольство Катара", - проинформировал представитель Белого дома. Как напомнил чиновник, американские власти регулярно поднимали тему суда над активистом в своих контактах с властями Руанды, подчеркивая, что считают его задержание неправомерным. США неоднократно публично давали понять, что не видят достаточных гарантий проведения справедливого суда над активистом. Освобождение Русесабаджины во многом стало возможным благодаря переговорам с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, которые тот провел в ходе недавнего африканского турне. Представитель администрации добавил, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также в своих контактах с руандийским коллегой прорабатывал вопрос вызволения активиста из тюрьмы. Ожидается, что в ближайшие несколько дней Русесабаджина отправится в Доху, откуда впоследствии вылетит в США, где у него есть вид на жительство. При этом, по словам представителя Белого дома, Вашингтон не пошел на какие-либо уступки правительству Руанды в вопросе освобождения активиста. Русесабаджина был арестован у себя на родине в августе 2020 года сразу после прибытия из Дубая. В 2021 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за участие в деятельности террористической группировки, которая совершала рейды в Руанде, убивая людей и расхищая имущество. В ходе разбирательства утверждалось, что осужденный использовал приложение WhatsApp для координации закупок оружия для совершения террористических актов боевиками группировки FLN - вооруженного крыла "Руандийского движения за демократические перемены", основателем которого считается Русесабаджина. Фильм "Отель "Руанда" был снят в 2004 году по воспоминаниям самого Русесабаджины. В фильме рассказывается, как менеджер отеля в руандийской столице Кигали во время гражданской войны смог спасти более 1,2 тысячи беженцев народностей тутси и хуту от взаимного истребления. Фильм номинировался на премию "Оскар", в том числе за лучший сценарий. В 2008 году была опубликована книга "Отель "Руанда", или как геноцид тутси был виден из Голливуда", в которой пересматривалась роль Русесабаджины в спасении беженцев. Одним из ее авторов стал советник руандийского президента Поля Кагаме. Русесабаджина отрицает изложенную в книге версию.
https://ria.ru/20211105/ruanda-1757776516.html
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сша
руанда
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в мире, сша, руанда, доха, энтони блинкен, джейк салливан, поль кагаме
В мире, США, Руанда, Доха, Энтони Блинкен, Джейк Салливан, Поль Кагаме
В США отпустили на свободу руандийского активиста Русесабаджина

В США отпустили на свободу героя фильма "Отель "Руанда" активиста Русесабаджина

© AFP 2023 / NICOLAS MAETERLINCKРуандийский бизнесмен и политик Пол Русесабаджина
Руандийский бизнесмен и политик Пол Русесабаджина - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / NICOLAS MAETERLINCK
Руандийский бизнесмен и политик Пол Русесабаджина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Руандийский активист Пол Русесабаджина, снискавший известность после выхода фильма "Отель "Руанда", отпущен на свободу благодаря содействию властей США, сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы благодарны за то, что господин Русесабаджина был освобожден. Он был доставлен в сопровождении представителя американских властей в посольство Катара", - проинформировал представитель Белого дома.
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Посол Руанды раскритиковал реакцию парламента ЕС на осуждение Русесабаджины
5 ноября 2021, 09:39
Как напомнил чиновник, американские власти регулярно поднимали тему суда над активистом в своих контактах с властями Руанды, подчеркивая, что считают его задержание неправомерным. США неоднократно публично давали понять, что не видят достаточных гарантий проведения справедливого суда над активистом.
Освобождение Русесабаджины во многом стало возможным благодаря переговорам с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, которые тот провел в ходе недавнего африканского турне. Представитель администрации добавил, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также в своих контактах с руандийским коллегой прорабатывал вопрос вызволения активиста из тюрьмы.
Ожидается, что в ближайшие несколько дней Русесабаджина отправится в Доху, откуда впоследствии вылетит в США, где у него есть вид на жительство. При этом, по словам представителя Белого дома, Вашингтон не пошел на какие-либо уступки правительству Руанды в вопросе освобождения активиста.
Русесабаджина был арестован у себя на родине в августе 2020 года сразу после прибытия из Дубая. В 2021 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за участие в деятельности террористической группировки, которая совершала рейды в Руанде, убивая людей и расхищая имущество. В ходе разбирательства утверждалось, что осужденный использовал приложение WhatsApp для координации закупок оружия для совершения террористических актов боевиками группировки FLN - вооруженного крыла "Руандийского движения за демократические перемены", основателем которого считается Русесабаджина.
Фильм "Отель "Руанда" был снят в 2004 году по воспоминаниям самого Русесабаджины. В фильме рассказывается, как менеджер отеля в руандийской столице Кигали во время гражданской войны смог спасти более 1,2 тысячи беженцев народностей тутси и хуту от взаимного истребления. Фильм номинировался на премию "Оскар", в том числе за лучший сценарий. В 2008 году была опубликована книга "Отель "Руанда", или как геноцид тутси был виден из Голливуда", в которой пересматривалась роль Русесабаджины в спасении беженцев. Одним из ее авторов стал советник руандийского президента Поля Кагаме. Русесабаджина отрицает изложенную в книге версию.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Суд в Париже закрыл дело о причастности офицеров к геноциду в Руанде
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В миреСШАРуандаДохаЭнтони БлинкенДжейк СалливанПоль Кагаме
 
 
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