https://ria.ru/20230325/afrika-1860610018.html

Глава МИД Украины планирует летом отправиться в Африку

Глава МИД Украины планирует летом отправиться в Африку - РИА Новости, 25.03.2023

Глава МИД Украины планирует летом отправиться в Африку

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует летом посетить ряд африканских стран, об этом заявил специальный представитель Украины по... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:26

2023-03-25T16:26

2023-03-25T16:26

африка

украина

россия

владимир зеленский

денис шмыгаль

дмитрий кулеба

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует летом посетить ряд африканских стран, об этом заявил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы второе африканское турне министра состоялось летом и охватило новые страны Африканского континента", - заявил он в интервью изданию "Укринформ". Также отмечается, что Киев работает над организацией конференции Украина- Африка. По словам дипломата, сейчас министерство иностранных дел вместе с офисом Владимира Зеленского и другими ведомства определяют главные темы будущей конференции. Кулеба в октябре 2022 года совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки. Позже в интервью испанской газете Mundo он посетовал на то, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию, а также на то, что должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ. В декабре 2022 года Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке. Ранее в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы для передачи странам Африки. В то же время, согласно данным итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, только 55% сельскохозяйственной продукции, которую вывезли из украинских портов в рамках зерновой сделки, было доставлено в развивающиеся страны Севера Африки и Азии. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230325/vooruzhenie-1860583572.html

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Варвара Скокшина

африка, украина, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, дмитрий кулеба, в мире