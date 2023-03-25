Глава МИД Украины планирует летом отправиться в Африку
Глава МИД Украины Кулеба планирует летом посетить несколько африканских стран
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует летом посетить ряд африканских стран, об этом заявил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы второе африканское турне министра состоялось летом и охватило новые страны Африканского континента", - заявил он в интервью изданию "Укринформ".
Также отмечается, что Киев работает над организацией конференции Украина- Африка. По словам дипломата, сейчас министерство иностранных дел вместе с офисом Владимира Зеленского и другими ведомства определяют главные темы будущей конференции.
Кулеба в октябре 2022 года совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки. Позже в интервью испанской газете Mundo он посетовал на то, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию, а также на то, что должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ.
В декабре 2022 года Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке.
Ранее в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы для передачи странам Африки. В то же время, согласно данным итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, только 55% сельскохозяйственной продукции, которую вывезли из украинских портов в рамках зерновой сделки, было доставлено в развивающиеся страны Севера Африки и Азии.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.