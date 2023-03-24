https://ria.ru/20230324/zoloto-1860174188.html

Россию ждет золотая лихорадка: гражданам разрешат копать золото

Россию ждет золотая лихорадка: гражданам разрешат копать золото - РИА Новости, 24.03.2023

Россию ждет золотая лихорадка: гражданам разрешат копать золото

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила для внесения в Госдуму инициированный президентом проект закона о старательской деятельности РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:00

2023-03-24T08:00

2023-03-24T08:15

аналитика

россия

дальний восток

арктика

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

золото

полезные ископаемые

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила для внесения в Госдуму инициированный президентом проект закона о старательской деятельности (так называемый вольный принос), который даст каждому гражданину России возможность найти свой Клондайк и обогатиться. Отказ от монополий и постоянный рост глобального спроса на золото открывает возможность создания в государстве нового класса частных предпринимателей, которые смогут укрепить позиции России как самой "золотой" страны в мире.Согласно проекту закона, в течение трех ближайших лет на Дальнем Востоке и в Арктике будет запущен специальный пилотный режим, который далее распространится на всю Россию. Любой желающий сможет подать электронную заявку, зарегистрироваться онлайн в качестве индивидуального предпринимателя и получить на три года для разработки участок площадью до десяти гектаров (срок использования можно будет продлить).При выделении золотоносного участка есть ряд условий: в частности, старатель может работать только на одном участке; углубляться в землю можно только на пять метров; на "золотого" предпринимателя могут работать не более десяти человек; за весь период разработки участка на нем можно добыть не более 30 килограммов золота, а также ряд других.Представители существующих профильных организаций высказали мнение, что новый закон вряд ли привлечет в отрасль новых людей из-за "нереалистичных условий", то есть золото выгодно добывать только силами крупных компаний.У этого мнения есть право на жизнь, однако эксперты, имеющие отношение к разработке законопроекта, отмечают, что он базируется на анализе мирового и отечественного исторического опыта: например, в США индивидуальная разработка золотых месторождений живет и успешно здравствует с 1872 года по сей день. По некоторым данным, в России насчитывается около десяти тысяч россыпей с запасами золота до 20-30 килограммов, которые находятся вне поля зрения монополистов, но очень даже интересны индивидуальным старателям. Согласно инициаторам законопроекта, создание новой официальной отрасли только в течение первых трех лет привлечет в бюджет регионов дополнительно до 30 миллиардов рублей и обеспечит около десяти тысяч новых рабочих мест.По интересному стечению обстоятельств именно такую цифру называют специалисты, говоря о количестве индивидуальных копателей золота, которые на данный момент находятся вне закона и ищут богатство на свой страх и серьезный риск. Таким образом, новый закон в том числе призван вывести эту "Золотую Орду" из тени и включить в официальную экономику с соответствующими отчислениями в бюджет — и положенной государственной защитой.Однако главным мотивом при инициации данного закона может быть задача укрепить позиции России как одного из главных производителей золота в мире и гарантировать стабильное наполнение государственной "кубышки" в виде золотовалютных запасов (ЗВР) за счет золотых месторождений, неинтересных или нерентабельных для крупных компаний, то есть золота, которое буквально валяется под ногами.На данный момент Россия стабильно входит в тройку крупнейших производителей золота и делит второе место с Австралией, добывая более 300 тонн благородного металла в год. По золотовалютным запасам, которые являются одним из главных индикаторов стабильности и мощи экономики, мы находимся на четвертом месте после Китая, Японии и Швейцарии с объемом соответствующих накоплений в 582 миллиарда долларов на конец 2022-го. По данным Минприроды, по состоянию на 2022 год разведанные запасы золота в нашей стране составляют 15,5 тысячи тонн (и эти оценки постоянно увеличиваются при открытии новых месторождений), то есть при существующих темпах добычи этих запасов хватит минимум на 50 лет.Тем не менее достаточно высокие (и порой рекордные) темпы добычи золота в России находятся под постоянным давлением спроса на драгоценный металл на внешних рынках. Другими словами, миру нужно больше золота, а дальше потребуется еще больше.Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGS), за 2022-й спрос на золото вырос до 11-летнего максимума. За прошлый год центральные банки приобрели 1136 тонн благородного металла, что является максимумом за последние 55 лет. Цена золота в мире за пять лет выросла на 45,43 процента, а за последние шесть месяцев — на 21 процент. Вчера за один день его стоимость на COMEX увеличилась на 1,56 процента, до 1980,1 доллара за унцию. В самой России спрос на золотые слитки и монеты в 2022 году по сравнению с 2021-м вырос в пять раз.Главные специалисты по золоту едины в своем мнении: глобальная нестабильность будет сохраняться еще в течение долгого времени, а это означает, что все крупные игроки будут "уходить" в него как в защитный актив. По статистике, в периоды неопределенности золото всегда "обыгрывает" любые другие активы, и нынешнее ралли цен на драгоценный металл обещает быть рекордным. Согласно опросу, проведенному среди ведущих мировых аналитиков, мы на пороге "сильной динамики по золоту" — и она может скоро пробить новые максимумы. Иными словами, в мире бушует очередная золотая лихорадка, и новая официальная армия российских Джеков Лондонов сможет на этом хорошо заработать, попутно подставив плечо бюджету России.Остается вопрос: у кого будет монополия на кирки и лопаты? Но это уже совсем другая история.

https://radiosputnik.ria.ru/20221207/zoloto-1836689151.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/zoloto-1839130890.html

https://ria.ru/20230322/tsb-1859848991.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220813/1809321228.html

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аналитика, россия, дальний восток, арктика, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), золото, полезные ископаемые