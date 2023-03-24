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Европа решила защитить фермеров от демпинговых цен на украинское зерно - РИА Новости, 24.03.2023
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18:15 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/zerno-1860480575.html
Европа решила защитить фермеров от демпинговых цен на украинское зерно
Европа решила защитить фермеров от демпинговых цен на украинское зерно - РИА Новости, 24.03.2023
Европа решила защитить фермеров от демпинговых цен на украинское зерно
Страны Центральной Европы на саммите ЕС договорились под руководством Польши защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно, заявил премьер-министр... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:15
2023-03-24T18:15
польша
россия
украина
виктор орбан
матеуш моравецкий
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Страны Центральной Европы на саммите ЕС договорились под руководством Польши защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Саммит ЕС завершился. Страны Центральной Европы договорились: при координации (премьер-министра Польши - ред.) Матеуша Моравецкого мы будем вместе действовать, чтобы защитить фермеров от пагубных последствий демпинга (цен - ред.) на украинское зерно", - написал Орбан в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). В минувшую среду стало известно, что ЕС намерен выделить 112 миллионов евро на компенсации польским, румынским и болгарским фермерам, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции. В частности, 56,3 миллиона евро выделяется из общеевропейского сельскохозяйственного фонда. Остальные средства смогут компенсировать своим фермерам государства из национальных бюджетов после получения соответствующего разрешения Европейской комиссии. В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год". В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230323/polyaki-1860213011.html
https://ria.ru/20230323/protest-1860189256.html
https://ria.ru/20230324/ploschad-1860467309.html
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польша, россия, украина, виктор орбан, матеуш моравецкий, евросоюз
Польша, Россия, Украина, Виктор Орбан, Матеуш Моравецкий, Евросоюз
Европа решила защитить фермеров от демпинговых цен на украинское зерно

Орбан: Центральная Европа будет защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Страны Центральной Европы на саммите ЕС договорились под руководством Польши защищать фермеров от демпинговых цен на украинское зерно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Саммит ЕС завершился. Страны Центральной Европы договорились: при координации (премьер-министра Польши - ред.) Матеуша Моравецкого мы будем вместе действовать, чтобы защитить фермеров от пагубных последствий демпинга (цен - ред.) на украинское зерно", - написал Орбан в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
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В минувшую среду стало известно, что ЕС намерен выделить 112 миллионов евро на компенсации польским, румынским и болгарским фермерам, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции.
В частности, 56,3 миллиона евро выделяется из общеевропейского сельскохозяйственного фонда. Остальные средства смогут компенсировать своим фермерам государства из национальных бюджетов после получения соответствующего разрешения Европейской комиссии.
В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта.
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Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".
В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ПольшаРоссияУкраинаВиктор ОрбанМатеуш МоравецкийЕвросоюз
 
 
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