https://ria.ru/20230324/zemletryasenie-1860249531.html

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

На юго-востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 24.03.2023

На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T04:08

2023-03-24T04:08

2023-03-24T11:38

турция

кахраманмараш

сирия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

в мире

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 0:39 по времени UTC (3:39 мск). Эпицентр подземных толчков располагается в девяти километрах к юго-западу от города Гёксун. Очаг залегал на глубине пяти километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859924150.html

турция

кахраманмараш

сирия

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турция, кахраманмараш, сирия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире