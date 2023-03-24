https://ria.ru/20230324/zemletryasenie-1860249531.html
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
На юго-востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 24.03.2023
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T04:08
2023-03-24T04:08
2023-03-24T11:38
турция
кахраманмараш
сирия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 0:39 по времени UTC (3:39 мск). Эпицентр подземных толчков располагается в девяти километрах к юго-западу от города Гёксун. Очаг залегал на глубине пяти километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859924150.html
турция
кахраманмараш
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, кахраманмараш, сирия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире
Турция, Кахраманмараш, Сирия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), В мире
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9