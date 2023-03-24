https://ria.ru/20230324/zelenskiy-1860244308.html
Журналистка заявила об истерике Зеленского на саммите ЕС
Журналистка заявила об истерике Зеленского на саммите ЕС - РИА Новости, 24.03.2023
Журналистка заявила об истерике Зеленского на саммите ЕС
Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в очень резкой и эмоциональной форме, требуя немедленных поставок оружия, сообщила журналистка издания Europe... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T01:50
2023-03-24T01:50
2023-03-24T03:22
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в очень резкой и эмоциональной форме, требуя немедленных поставок оружия, сообщила журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски со ссылкой на знакомых с ситуацией коллег.По словам ван Денски, которая опубликовала видео из пресс-центра ЕС на своем YouTube-канале, Зеленскому в ходе обсуждений на саммите предоставили слово, он участвовал в переговорах. При этом журналисты, "близко знакомые с дипломатами", сообщили, что Зеленский выступал в окружении украинских военных, а его речь была очень эмоциональной. Он заявил, что если военная помощь не поступит немедленно, то потом "будет просто некому" ее поставлять."То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована", - сообщила ван Денски, отметив, что кадров выступления Зеленского на момент записи ее видео в его соцсетях не было. При этом позднее Зеленский опубликовал видеообращение, посвященное саммиту ЕС, однако там он запечатлен один в вагоне поезда."Скорее всего, этой речи и не появится, потому что он действительно выражал свои мысли в очень резкой форме, поскольку он считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий", - добавила журналистка.В видеообращении, опубликованном накануне и посвященном европейскому саммиту, Зеленский пожаловался на отсутствие новых успехов в поддержке Украины и затягивание принятия нужных Киеву решений. Он раскритиковал значительное затягивание поставок дальнобойных ракет, отсутствие решения о передаче Киеву современных западных самолетов и о введении новых санкций против России, а также затягивание решений по евроинтеграции страны.Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
https://ria.ru/20230324/polsha-1860242211.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Россия
Журналистка заявила об истерике Зеленского на саммите ЕС
Журналистка ван Денски сообщила о резком выступлении Зеленского на саммите ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости.
Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в очень резкой и эмоциональной форме, требуя немедленных поставок оружия, сообщила
журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски со ссылкой на знакомых с ситуацией коллег.
По словам ван Денски, которая опубликовала видео из пресс-центра ЕС на своем YouTube-канале, Зеленскому в ходе обсуждений на саммите предоставили слово, он участвовал в переговорах. При этом журналисты, "близко знакомые с дипломатами", сообщили, что Зеленский выступал в окружении украинских военных, а его речь была очень эмоциональной. Он заявил, что если военная помощь не поступит немедленно, то потом "будет просто некому" ее поставлять.
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"То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована", - сообщила ван Денски, отметив, что кадров выступления Зеленского на момент записи ее видео в его соцсетях не было. При этом позднее Зеленский опубликовал видеообращение, посвященное саммиту ЕС, однако там он запечатлен один в вагоне поезда.
"Скорее всего, этой речи и не появится, потому что он действительно выражал свои мысли в очень резкой форме, поскольку он считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий", - добавила журналистка.
В видеообращении, опубликованном накануне и посвященном европейскому саммиту, Зеленский пожаловался на отсутствие новых успехов в поддержке Украины
и затягивание принятия нужных Киеву решений. Он раскритиковал значительное затягивание поставок дальнобойных ракет, отсутствие решения о передаче Киеву современных западных самолетов и о введении новых санкций против России
, а также затягивание решений по евроинтеграции страны.
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе
в четверг поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
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