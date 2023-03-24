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Путин оценил идеи, выдвинутые на форуме "Здоровое общество" - РИА Новости, 24.03.2023
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14:23 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/zdravookhranenie-1860385489.html
Путин оценил идеи, выдвинутые на форуме "Здоровое общество"
Путин оценил идеи, выдвинутые на форуме "Здоровое общество" - РИА Новости, 24.03.2023
Путин оценил идеи, выдвинутые на форуме "Здоровое общество"
Идеи и инициативы, выдвинутые на форуме "Здоровое общество", будут способствовать эффективному развитию национальных систем здравоохранения, уверен президент... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:23
2023-03-24T14:23
здоровье - общество
владимир путин
михаил мурашко
снг
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
в мире
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Идеи и инициативы, выдвинутые на форуме "Здоровое общество", будут способствовать эффективному развитию национальных систем здравоохранения, уверен президент России Владимир Путин. Форум "Здоровое общество" проходит в Санкт-Петербурге 23-24 марта. В 2023 году форум впервые стал площадкой диалога экспертного сообщества России и стран СНГ. Путин отметил, что, по сложившейся традиции, в повестке форума широкий круг вопросов, связанных с укреплением здоровья людей, увеличением продолжительности жизни, повышением качества и доступности медицинской помощи, внедрением современных подходов к борьбе с опасными заболеваниями. Президент выразил уверенность, что международный формат форума, насыщенная деловая программа, творческая, доброжелательная атмосфера позволят участникам с максимальной пользой провести время, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, наладить профессиональные контакты.
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здоровье - общество, владимир путин, михаил мурашко, снг, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), в мире, россия
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Михаил Мурашко, СНГ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), В мире, Россия
Путин оценил идеи, выдвинутые на форуме "Здоровое общество"

Путин: идеи, выдвинутые на форуме "Здоровое общество", помогут в развитии здравоохранения

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Идеи и инициативы, выдвинутые на форуме "Здоровое общество", будут способствовать эффективному развитию национальных систем здравоохранения, уверен президент России Владимир Путин.
Форум "Здоровое общество" проходит в Санкт-Петербурге 23-24 марта. В 2023 году форум впервые стал площадкой диалога экспертного сообщества России и стран СНГ.
«
"Идеи и инициативы, выдвинутые в ходе встречи, ваши совместные рекомендации и предложения будут способствовать эффективному развитию национальных систем здравоохранения, упрочению сотрудничества наших государств в этой исключительно важной сфере", – говорится в приветствии президента, которое на форуме зачитал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Путин отметил, что, по сложившейся традиции, в повестке форума широкий круг вопросов, связанных с укреплением здоровья людей, увеличением продолжительности жизни, повышением качества и доступности медицинской помощи, внедрением современных подходов к борьбе с опасными заболеваниями.
Президент выразил уверенность, что международный формат форума, насыщенная деловая программа, творческая, доброжелательная атмосфера позволят участникам с максимальной пользой провести время, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, наладить профессиональные контакты.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении
28 декабря 2022, 14:48
 
Здоровье - ОбществоВладимир ПутинМихаил МурашкоСНГМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)В миреРоссия
 
 
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