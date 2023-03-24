https://ria.ru/20230324/zdravookhranenie-1860385489.html

Путин оценил идеи, выдвинутые на форуме "Здоровое общество"

Путин оценил идеи, выдвинутые на форуме "Здоровое общество" - РИА Новости, 24.03.2023

Путин оценил идеи, выдвинутые на форуме "Здоровое общество"

Идеи и инициативы, выдвинутые на форуме "Здоровое общество", будут способствовать эффективному развитию национальных систем здравоохранения, уверен президент... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:23

2023-03-24T14:23

2023-03-24T14:23

здоровье - общество

владимир путин

михаил мурашко

снг

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

в мире

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Идеи и инициативы, выдвинутые на форуме "Здоровое общество", будут способствовать эффективному развитию национальных систем здравоохранения, уверен президент России Владимир Путин. Форум "Здоровое общество" проходит в Санкт-Петербурге 23-24 марта. В 2023 году форум впервые стал площадкой диалога экспертного сообщества России и стран СНГ. Путин отметил, что, по сложившейся традиции, в повестке форума широкий круг вопросов, связанных с укреплением здоровья людей, увеличением продолжительности жизни, повышением качества и доступности медицинской помощи, внедрением современных подходов к борьбе с опасными заболеваниями. Президент выразил уверенность, что международный формат форума, насыщенная деловая программа, творческая, доброжелательная атмосфера позволят участникам с максимальной пользой провести время, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, наладить профессиональные контакты.

https://ria.ru/20221228/minzdrav-1841921123.html

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здоровье - общество, владимир путин, михаил мурашко, снг, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), в мире, россия