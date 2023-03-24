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Запад знает об опасности снарядов с обедненным ураном, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023
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13:33 24.03.2023 (обновлено: 13:43 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/zapad-1860370820.html
Запад знает об опасности снарядов с обедненным ураном, заявили в Минобороны
Запад знает об опасности снарядов с обедненным ураном, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023
Запад знает об опасности снарядов с обедненным ураном, заявили в Минобороны
Запад прекрасно осведомлен о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, заявил на брифинге в пятницу начальник войск радиационной,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:33
2023-03-24T13:43
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вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Запад прекрасно осведомлен о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, заявил на брифинге в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Обращаю ваше внимание на документы, подтверждающие осведомленность стран НАТО об опасности последствий применения данного вида боеприпасов как для вооруженных сил, гражданского населения, так и для экологии территорий … Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном", - сказал Кириллов.В качестве одного из таких документов он назвал итоговый отчет Института экологической политики армии США Конгрессу в 1994 году. Начальник войск РХБЗ привел оттуда цитату, согласно которой "технологий снижения токсичности обедненного урана не существует… Очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном крайне затруднена".Еще один документ - доклад королевского научного общества Великобритании в 2001 году, гласящий, что "основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения боеприпасов с обедненным ураном, является рак легких".
https://ria.ru/20230324/uran-1860275311.html
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россия, в мире, великобритания, сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, нато, войска рхбз
Россия, В мире, Великобритания, США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, НАТО, Войска РХБЗ
Запад знает об опасности снарядов с обедненным ураном, заявили в Минобороны

Минобороны: Запад прекрасно знает о последствиях применения снарядов с обедненным ураном

© AP Photo / JRT, Serb Controlled TelevisionРазрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Запад прекрасно осведомлен о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, заявил на брифинге в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Обращаю ваше внимание на документы, подтверждающие осведомленность стран НАТО об опасности последствий применения данного вида боеприпасов как для вооруженных сил, гражданского населения, так и для экологии территорий … Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном", - сказал Кириллов.
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Ученый рассказал о последствиях применения оружия с обедненным ураном
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В качестве одного из таких документов он назвал итоговый отчет Института экологической политики армии США Конгрессу в 1994 году. Начальник войск РХБЗ привел оттуда цитату, согласно которой "технологий снижения токсичности обедненного урана не существует… Очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном крайне затруднена".
Еще один документ - доклад королевского научного общества Великобритании в 2001 году, гласящий, что "основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения боеприпасов с обедненным ураном, является рак легких".
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Минобороны сообщило о последствиях применения снарядов с обедненным ураном
Вчера, 13:29
 
РоссияВ миреВеликобританияСШАИгорь КирилловВооруженные силы РФНАТОВойска РХБЗ
 
 
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