Запад знает об опасности снарядов с обедненным ураном, заявили в Минобороны
Минобороны: Запад прекрасно знает о последствиях применения снарядов с обедненным ураном
© AP Photo / JRT, Serb Controlled TelevisionРазрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года
© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Запад прекрасно осведомлен о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, заявил на брифинге в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Обращаю ваше внимание на документы, подтверждающие осведомленность стран НАТО об опасности последствий применения данного вида боеприпасов как для вооруженных сил, гражданского населения, так и для экологии территорий … Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном", - сказал Кириллов.
В качестве одного из таких документов он назвал итоговый отчет Института экологической политики армии США Конгрессу в 1994 году. Начальник войск РХБЗ привел оттуда цитату, согласно которой "технологий снижения токсичности обедненного урана не существует… Очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном крайне затруднена".
Еще один документ - доклад королевского научного общества Великобритании в 2001 году, гласящий, что "основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения боеприпасов с обедненным ураном, является рак легких".