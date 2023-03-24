https://ria.ru/20230324/zapad-1860370820.html

Запад знает об опасности снарядов с обедненным ураном, заявили в Минобороны

Запад знает об опасности снарядов с обедненным ураном, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023

Запад знает об опасности снарядов с обедненным ураном, заявили в Минобороны

Запад прекрасно осведомлен о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, заявил на брифинге в пятницу начальник войск радиационной,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:33

2023-03-24T13:33

2023-03-24T13:43

россия

в мире

великобритания

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игорь кириллов

вооруженные силы рф

нато

войска рхбз

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Запад прекрасно осведомлен о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, заявил на брифинге в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Обращаю ваше внимание на документы, подтверждающие осведомленность стран НАТО об опасности последствий применения данного вида боеприпасов как для вооруженных сил, гражданского населения, так и для экологии территорий … Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном", - сказал Кириллов.В качестве одного из таких документов он назвал итоговый отчет Института экологической политики армии США Конгрессу в 1994 году. Начальник войск РХБЗ привел оттуда цитату, согласно которой "технологий снижения токсичности обедненного урана не существует… Очистка районов применения боеприпасов с обедненным ураном крайне затруднена".Еще один документ - доклад королевского научного общества Великобритании в 2001 году, гласящий, что "основным видом онкологических заболеваний лиц, пострадавших в результате применения боеприпасов с обедненным ураном, является рак легких".

https://ria.ru/20230324/uran-1860275311.html

https://ria.ru/20230324/boepripasy-1860369112.html

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Дарья Буймова

россия, в мире, великобритания, сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, нато, войска рхбз