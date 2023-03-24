https://ria.ru/20230324/zaderzhanie-1860383175.html

В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич"

В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич" - РИА Новости, 24.03.2023

В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич"

Офис генпрокурора Украины сообщил в пятницу о задержании инженера-конструктора завода "Мотор Сич" и жителя Киевской области по подозрению в сборе и передаче... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:15

2023-03-24T14:15

2023-03-24T14:15

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киевская область

украина

мотор сич

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в пятницу о задержании инженера-конструктора завода "Мотор Сич" и жителя Киевской области по подозрению в сборе и передаче информации о военных объектах, возбуждены дела по статье "госизмена". "Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении инженеру-конструктору завода "Мотор-Сич" и 17-летнему жителю Киевщины по фактам государственной измены", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемые производили фото- и видеосъемку военных объектов украинских войск, государственных органов и органов местного самоуправления, а также объектов критической инфраструктуры на территории Киевской области и города Запорожья. Сообщается, что подозреваемые задержаны во время "выполнения очередного задания спецслужб РФ". По ходатайству прокуроров подозреваемым избраны безальтернативные меры пресечения – содержание под стражей. Имена задержанных в ведомстве не называют.

https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html

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