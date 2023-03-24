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В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич" - РИА Новости, 24.03.2023
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14:15 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/zaderzhanie-1860383175.html
В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич"
В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич" - РИА Новости, 24.03.2023
В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич"
Офис генпрокурора Украины сообщил в пятницу о задержании инженера-конструктора завода "Мотор Сич" и жителя Киевской области по подозрению в сборе и передаче... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:15
2023-03-24T14:15
в мире
киевская область
украина
мотор сич
киев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в пятницу о задержании инженера-конструктора завода "Мотор Сич" и жителя Киевской области по подозрению в сборе и передаче информации о военных объектах, возбуждены дела по статье "госизмена". "Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении инженеру-конструктору завода "Мотор-Сич" и 17-летнему жителю Киевщины по фактам государственной измены", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемые производили фото- и видеосъемку военных объектов украинских войск, государственных органов и органов местного самоуправления, а также объектов критической инфраструктуры на территории Киевской области и города Запорожья. Сообщается, что подозреваемые задержаны во время "выполнения очередного задания спецслужб РФ". По ходатайству прокуроров подозреваемым избраны безальтернативные меры пресечения – содержание под стражей. Имена задержанных в ведомстве не называют.
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в мире, киевская область, украина, мотор сич, киев
В мире, Киевская область, Украина, Мотор Сич, Киев
В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич"

В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера-конструктора завода "Мотор Сич"

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в пятницу о задержании инженера-конструктора завода "Мотор Сич" и жителя Киевской области по подозрению в сборе и передаче информации о военных объектах, возбуждены дела по статье "госизмена".
"Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении инженеру-конструктору завода "Мотор-Сич" и 17-летнему жителю Киевщины по фактам государственной измены", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По данным следствия, подозреваемые производили фото- и видеосъемку военных объектов украинских войск, государственных органов и органов местного самоуправления, а также объектов критической инфраструктуры на территории Киевской области и города Запорожья. Сообщается, что подозреваемые задержаны во время "выполнения очередного задания спецслужб РФ".
По ходатайству прокуроров подозреваемым избраны безальтернативные меры пресечения – содержание под стражей. Имена задержанных в ведомстве не называют.
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
СБУ заявила, что расследует более 1500 дел о госизмене и шпионаже
10 января, 18:26
 
В миреКиевская областьУкраинаМотор СичКиев
 
 
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