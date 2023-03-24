https://ria.ru/20230324/zaderzhanie-1860383175.html
В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич"
В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич" - РИА Новости, 24.03.2023
В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич"
Офис генпрокурора Украины сообщил в пятницу о задержании инженера-конструктора завода "Мотор Сич" и жителя Киевской области по подозрению в сборе и передаче... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:15
2023-03-24T14:15
2023-03-24T14:15
в мире
киевская область
украина
мотор сич
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в пятницу о задержании инженера-конструктора завода "Мотор Сич" и жителя Киевской области по подозрению в сборе и передаче информации о военных объектах, возбуждены дела по статье "госизмена". "Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении инженеру-конструктору завода "Мотор-Сич" и 17-летнему жителю Киевщины по фактам государственной измены", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По данным следствия, подозреваемые производили фото- и видеосъемку военных объектов украинских войск, государственных органов и органов местного самоуправления, а также объектов критической инфраструктуры на территории Киевской области и города Запорожья. Сообщается, что подозреваемые задержаны во время "выполнения очередного задания спецслужб РФ". По ходатайству прокуроров подозреваемым избраны безальтернативные меры пресечения – содержание под стражей. Имена задержанных в ведомстве не называют.
https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html
киевская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_d55f1254807924b42a49ceab0deb3d8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, украина, мотор сич, киев
В мире, Киевская область, Украина, Мотор Сич, Киев
В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера "Мотор Сич"
В Киеве по подозрению в госизмене задержали инженера-конструктора завода "Мотор Сич"