https://ria.ru/20230324/yugoslaviya-1860385175.html

Посол США надеется, что сербы "забудут обиду" на бомбардировки НАТО

Посол США надеется, что сербы "забудут обиду" на бомбардировки НАТО - РИА Новости, 24.03.2023

Посол США надеется, что сербы "забудут обиду" на бомбардировки НАТО

Посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО 1999 года и высказал надежду, что сербы оставят свои обиды ради РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:23

2023-03-24T14:23

2023-03-24T14:23

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БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО 1999 года и высказал надежду, что сербы оставят свои обиды ради "лучшего будущего". В Сербии 24 марта - годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана регистрируются медиками. "Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х годов, включая воздушную кампанию НАТО. Знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время, и не должны этого делать", - написал американский дипломат в Twitter. "Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах. Приверженность США нашему партнерству с Сербией непоколебима, как и наша приверженность дипломатии… Вместе мы можем построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и хочет для будущих поколений", - указал посол США. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230324/nato-1860341490.html

https://ria.ru/20230214/ukraina-1852021460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, сша, нато, югославия