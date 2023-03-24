https://ria.ru/20230324/yuan-1859456459.html

Доллар уже не тот. В какую валюту вкладываются россияне

Доллар уже не тот. В какую валюту вкладываются россияне - РИА Новости, 24.03.2023

Доллар уже не тот. В какую валюту вкладываются россияне

По данным ЦБ, на счетах в иностранной валюте у населения 105,4 миллиарда долларов — абсолютный рекорд. При этом в тройке лидеров по депозитам — юань, ему... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T08:00

2023-03-24T08:00

2023-03-24T16:55

экономика

россия

китай

центральный банк рф (цб рф)

юань

рубль

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. По данным ЦБ, на счетах в иностранной валюте у населения 105,4 миллиарда долларов — абсолютный рекорд. При этом в тройке лидеров по депозитам — юань, ему доверились 17% физлиц. Почему такой спрос на китайскую денежную единицу и правильно ли переводить в нее накопления, выясняло РИА Новости.Переложили в карманК началу февраля россияне хранили в валюте 7,3 триллиона рублей — максимум с 2018-го, когда стали публиковать такую информацию.И это несмотря на все запреты. Но потенциально "токсичные" вклады явно переложили "под матрас" — на всякий случай.Самый востребованный в стране актив по-прежнему — рубль, 34,9%. У доллара 28,3%. А вот на третье место вышел юань — 17,4%. Показатель евро упал до восьми процентов.Растущие связиЭксперты констатируют: россияне традиционно достаточно консервативны и предпочитают рубль. Что касается доллара и евро — их позиции поддерживают жесткие ограничения на вывоз за границу. И хотя доверия к "недружественным" валютам теперь нет, риски ослабления рубля заставляют подстраховываться.Популярность китайской денежной единицы — прямое следствие укрепления отношений Москвы и Пекина, в частности расширения двусторонней торговли в национальных валютах. Пример физлицам подает и ЦБ: часть международных резервов перевел в юани, избавившись от лишних долларов и евро."Ставки по депозитам в юанях — порядка двух процентов, что, безусловно, не позволяет рассматривать этот инструмент как доходный, но вполне подходит для сохранения накоплений. Китайская валюта на протяжении десяти лет укреплялась относительно российской и лишь в 2022-м просела. В этом году в связи со снятием антиковидных ограничений и восстановлением экономики КНР ожидается восстановление прежней тенденции", — указывает Ирина Пыхтина, старший вице-президент ПАО "РосДорБанк"."Матрас" или счетКак отмечает Сергей Цыплаков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, наличные юани пригодятся прежде всего тем, кто постоянно ездит в Гонконг или Макао. В самой КНР большая часть платежей — через электронные мобильные системы WeChat или Alipay. В других странах не все банки принимают и конвертируют китайскую валюту.Тем не менее россияне активно открывают депозиты в юанях. А в феврале сразу несколько ведущих банков подняли ставки по таким вкладам на 0,5-1 процентный пункт.Специфика юаняВыбирая для сбережений валюту развивающихся стран, стоит учитывать, что она достаточно волатильная и не свободно конвертируемая, есть риски обесценивания.Официально курс юаня определяется как "управляемый плавающий на основе корзины валют". На практике сильно зависит от индекса доллара. Если тот растет, "китаец" обычно падает.Фактически все решает Народный банк Китая, что создает дополнительные риски."В любой момент НБК может поднять юань относительно рубля или резко понизить. Причем второй вариант даже более вероятен, так как КНР важно поддерживать конкурентоспособность экспорта, чтобы стимулировать рост экономики. Слишком сильная национальная валюта этому не способствует", — предупреждает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.Депозит в юанях имеет смысл, если банк не взимает за него комиссию. Иначе доходность вкладов ниже, чем номинально установленные банками 2-3%, так как все оформляют через конвертацию рублевых средств.Таким образом, тихой гаванью юань пока назвать сложно. Аналитики рекомендуют держать в нем не более 20% сбережений.Китайские займыКитайскую валюту оценили и российские компании. В феврале на межбанковском рынке объем репо в юанях, по данным ЦБ, достиг 28,5 миллиарда. Это тоже рекорд.Сейчас на Московской бирже торгуется более двух десятков выпусков облигаций на 70 миллиардов юаней.Дело в том, что доступ к заемным ресурсам в долларах или евро из-за санкций затруднен. Кроме того, многие ведут бизнес с Пекином, прежде всего импортеры. Средства в юанях идут и на инвестиции, если оборудование или услуги, необходимые для реализации проекта, — китайские.Причем при юаневых размещениях бондов на российском рынке используется так называемый офшорный юань, то есть обращающийся за пределами КНР, уточняет Цыплаков. В отличие от территориального, НБК не может напрямую контролировать его курс.

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https://ria.ru/20230213/euroclear-1850912571.html

https://ria.ru/20230208/zoloto-1850355662.html

россия

китай

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, китай, центральный банк рф (цб рф), юань, рубль