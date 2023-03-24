https://ria.ru/20230324/yazva-1860362699.html

Роспотребнадзор исключил риск распространения сибирской язвы

Роспотребнадзор исключил риск распространения сибирской язвы - РИА Новости, 24.03.2023

Роспотребнадзор исключил риск распространения сибирской язвы

Угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:18

2023-03-24T13:18

2023-03-24T14:21

происшествия

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сибирская язва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859994422_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_c1bc60a75eb3623f73700750396105bc.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты управлений Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическую работу. Ситуация находится на контроле, подчеркнули в пресс-службе. На прошлой неделе два жителя Цивильского района Чувашии заразились сибирской язвой. Их госпитализировали. Пациенты получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Глава региона Олег Николаев отмечал, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево Цивильского района, где проживали двое заразившихся. Возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. По данным следствия, житель деревни в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой. Позднее стало известно о госпитализации двух пациентов в Московской области с подозрением на это заболевание, но, по данным лабораторных исследований, болезнь у них не подтвердилась.

https://ria.ru/20230323/yazva-1860121661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сибирская язва