https://ria.ru/20230324/yazva-1860362699.html
Роспотребнадзор исключил риск распространения сибирской язвы
Роспотребнадзор исключил риск распространения сибирской язвы - РИА Новости, 24.03.2023
Роспотребнадзор исключил риск распространения сибирской язвы
Угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:18
2023-03-24T13:18
2023-03-24T14:21
происшествия
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сибирская язва
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты управлений Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическую работу. Ситуация находится на контроле, подчеркнули в пресс-службе. На прошлой неделе два жителя Цивильского района Чувашии заразились сибирской язвой. Их госпитализировали. Пациенты получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Глава региона Олег Николаев отмечал, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево Цивильского района, где проживали двое заразившихся. Возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. По данным следствия, житель деревни в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой. Позднее стало известно о госпитализации двух пациентов в Московской области с подозрением на это заболевание, но, по данным лабораторных исследований, болезнь у них не подтвердилась.
https://ria.ru/20230323/yazva-1860121661.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сибирская язва
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Сибирская язва
Роспотребнадзор исключил риск распространения сибирской язвы
Роспотребнадзор заявил, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"Сибирская язва не передается от человека к человеку", — уточнили в ведомстве.
Специалисты управлений Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическую работу. Ситуация находится на контроле, подчеркнули в пресс-службе.
На прошлой неделе два жителя Цивильского района
Чувашии заразились сибирской язвой. Их госпитализировали. Пациенты получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает.
Глава региона Олег Николаев отмечал, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево Цивильского района, где проживали двое заразившихся.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. По данным следствия, житель деревни в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой.
Позднее стало известно о госпитализации двух пациентов в Московской области
с подозрением на это заболевание, но, по данным лабораторных исследований, болезнь у них не подтвердилась.
В России сибирская язва. Кто в зоне риска и что им грозит