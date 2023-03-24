https://ria.ru/20230324/yakutiya-1860248585.html

Арктическая школа Якутии начнет углубленное изучение китайского языка

Арктическая школа Якутии начнет углубленное изучение китайского языка - РИА Новости, 24.03.2023

Арктическая школа Якутии начнет углубленное изучение китайского языка

Международная арктическая школа Якутии, где детей учат шести иностранным языкам, со следующего учебного года планирует внедрить углубленное изучение китайского... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T03:40

2023-03-24T03:40

2023-03-24T03:40

республика саха (якутия)

арктика

айсен николаев

оон

юнеско

арктический совет

общество

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ЯКУТСК, 24 мар - РИА Новости. Международная арктическая школа Якутии, где детей учат шести иностранным языкам, со следующего учебного года планирует внедрить углубленное изучение китайского языка, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Сардана Татаринова. Ранее сообщалось, что по инициативе главы республики Айсена Николаева в 2020 году в Якутии открылась международная арктическая школа (МАШ). Статус школы подтвержден программами международного бакалавриата (IB), аккредитацией в Совете международных школ (CIS), международными образовательными проектами ООН, ЮНЕСКО, Арктического совета и Северного форума. По словам руководителя, в МАШ обучается всего 283 детей с 7 по 11 класс. По уровню владения языков они делятся на пять групп. Из года в год увеличивается география учащихся. Если в 2020 году в школу поступили дети из пяти арктических районов, то сегодня здесь обучаются со всех районов арктической зоны Якутии. Для того, чтобы помочь детям подготовиться к поступлению в международную школу, в МАШ начали проводиться олимпиады для шестиклассников по английскому языку. Кроме того, для них работает подготовительная школа. "Учащимся преподают углубленный английский язык и второй иностранный язык (на выбор): китайский, японский, корейский, немецкий, французский. Со следующего года у нас открывается группа для углубленного изучения китайского языка, при этом на базовом уровне остается английский язык. Также дети выбирают для изучения родной язык: русский, якутский или язык малочисленных народов Севера", - рассказала Татаринова. Как отметила директор, в каждом предмете предусмотрен арктический компонент и международный. "Арктический компонент, это когда на материале биологии, истории, физике изучаются особенности Якутии и российской Арктики. Что касается международного компонента, мы ведем обучение на иностранных языках. Например, математика преподается на русском языке, плюс есть спецкурс математики на английском языке. Иностранные языки вводятся в обиход для того, чтобы дети имели возможность практики. Так, с прошлого года мы инициировали конференцию для школьников на английском языке "Арктика - территория сотрудничества", - добавила собеседник агентства.

https://ria.ru/20220916/blagoveschensk-1817246710.html

https://ria.ru/20230323/tsentrobank-1859970311.html

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арктика, айсен николаев, оон, юнеско, арктический совет, общество