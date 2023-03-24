https://ria.ru/20230324/wildberries-1860249717.html

Источник: Wildberries уладил все разногласия со своими партнерами

Источник: Wildberries уладил все разногласия со своими партнерами - РИА Новости, 24.03.2023

Источник: Wildberries уладил все разногласия со своими партнерами

Маркетплейс Wildberries достиг со своими партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) договоренностей по всем 12 пунктам, вызывавшим до этого... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T04:23

2023-03-24T04:23

2023-03-24T04:23

wildberries

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries достиг со своими партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) договоренностей по всем 12 пунктам, вызывавшим до этого разногласия, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. Ранее СМИ, цитируя первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, сообщали, что у сторон есть 12 пунктов, которые вызывают разногласия. По итогу последнего раунда переговоров депутат сообщил, что "стороны услышали друг друга и сделали шаги навстречу", а также достигли договоренностей по четырём пунктам. По остальным же, по его словам, ведется плановая работа. "Договоренности были достигнуты не по четырем пунктам, а по всем 12", - в свою очередь заявил агентству источник. Сообщается, что стороны договорились о том, чтобы доработать функционал для удобства работы и контроля товаров в каждой точке, о совместной работе по вопросам, которые относятся к формированию депремирований и премирований ПВЗ по конкретным результатам работы, и о выработке факторов для формирования процента вознаграждения. Кроме того, был согласован новый формат работы с бракованными товарами, а также механизм реализации документооборота внутри личного кабинета для предпринимателей, работающий с НДС. Кроме того, была подтверждена необходимость создания обезличенной обратной связи с покупателем по возникающим вопросам о выдаче товаров. Помимо этого, участники переговоров проработали совместные предложения по улучшению работы логистической системы. На прошлой неделе владельцы и представители ПВЗ осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании тогда сообщили РИА Новости, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, однако позже добавили, что несколько пунктов все же были закрыты "в целях безопасности". Позже в Госдуме состоялось несколько встреч с представителями компании, депутатами и предпринимателями для разрешения сложившегося конфликта. Так, например, Wildberries отменил свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, принял решение обновиться систему обратной связи, а также возобновил работу 15 ранее закрытых ПВЗ.

https://ria.ru/20230322/profsoyuzy-1859796206.html

https://ria.ru/20230316/wildberries-1858334764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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wildberries, госдума рф, экономика