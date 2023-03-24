https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860349595.html

ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников

ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников - РИА Новости, 24.03.2023

ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников

Федеральная таможенная служба России подтвердила факт задержания замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:47

2023-03-24T12:47

2023-03-24T18:00

москва

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная таможенная служба России подтвердила факт задержания замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двух высокопоставленных чиновников ФТС задержали в Москве по уголовному делу о взяточничестве, детали которого пока не раскрываются. "Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия", - сообщили в пресс-службе ведомства на вопрос РИА Новости о задержании замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, чьи имена ранее звучали в сообщениях СМИ.

https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859783616.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия