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ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников - РИА Новости, 24.03.2023
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12:47 24.03.2023 (обновлено: 18:00 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860349595.html
ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников
ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников - РИА Новости, 24.03.2023
ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников
Федеральная таможенная служба России подтвердила факт задержания замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:47
2023-03-24T18:00
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная таможенная служба России подтвердила факт задержания замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двух высокопоставленных чиновников ФТС задержали в Москве по уголовному делу о взяточничестве, детали которого пока не раскрываются. "Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия", - сообщили в пресс-службе ведомства на вопрос РИА Новости о задержании замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, чьи имена ранее звучали в сообщениях СМИ.
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москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Москва, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников

ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников по делу о взятках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель начальника центрального таможенного управления Александр Беглов в Басманном суде Москвы. 24 марта 2023
Заместитель начальника центрального таможенного управления Александр Беглов в Басманном суде Москвы. 24 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель начальника центрального таможенного управления Александр Беглов в Басманном суде Москвы. 24 марта 2023
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная таможенная служба России подтвердила факт задержания замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двух высокопоставленных чиновников ФТС задержали в Москве по уголовному делу о взяточничестве, детали которого пока не раскрываются.
"Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия", - сообщили в пресс-службе ведомства на вопрос РИА Новости о задержании замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, чьи имена ранее звучали в сообщениях СМИ.
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МоскваФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
 
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