https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860349595.html
ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников
ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников - РИА Новости, 24.03.2023
ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников
Федеральная таможенная служба России подтвердила факт задержания замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:47
2023-03-24T12:47
2023-03-24T18:00
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860475395_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_cf63ccb1cb3bb6b56dfe64705b474cf5.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная таможенная служба России подтвердила факт задержания замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двух высокопоставленных чиновников ФТС задержали в Москве по уголовному делу о взяточничестве, детали которого пока не раскрываются. "Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия", - сообщили в пресс-службе ведомства на вопрос РИА Новости о задержании замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, чьи имена ранее звучали в сообщениях СМИ.
https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859783616.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860475395_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ad286201ed5cf777f007b670571aa5e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Москва, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников
ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников по делу о взятках
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная таможенная служба России подтвердила факт задержания замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двух высокопоставленных чиновников ФТС
задержали в Москве
по уголовному делу о взяточничестве, детали которого пока не раскрываются.
"Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия", - сообщили в пресс-службе ведомства на вопрос РИА Новости о задержании замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, чьи имена ранее звучали в сообщениях СМИ.
Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках